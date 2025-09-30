Durga Puja In Odisha: ओडिशा में नवरात्र की धूम, महाष्टमी के पावन अवसर पर पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़

भुवनेश्वर में मां जगतजननी के आगमन के साथ ही शहर उत्सवमय हो गया है। महा अष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ पंडालों में उमड़ी। शहर के विभिन्न पंडालों में माता की भव्य छवि के दर्शन के लिए भक्तजन कतार में खड़े रहे। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। शहर के बाजार और मुख्य मार्ग रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मां जगतजननी के आगमन के साथ ही राजधानी भुवनेश्वर पूरी तरह उत्सव मुखर हो गई है। महा अष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ पंडालों की ओर उमड़ी, हर तरफ माता की भक्ति में डूबे लोगों का उत्साह नजर आया। घंट-घंटा और मंत्रोच्चारण के बीच वातावरण भक्तिमय बना गया है।

राजधानी के विभिन्न पंडालों में माता की झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम लगा रहा। छोटे-बड़े, युवा-वरिष्ठ हर वर्ग के लोग माता की भव्य छवि का दर्शन कर रहे हैं। पंडालों में भक्तजन घंटों कतार में खड़े होकर माता की पूजा-अर्चना में भाग ले रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं पूजा और मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के सभी आयाम पूरी तरह से सुनिश्चित किए गए हैं। पुलिस आयुक्त एस देवदत्त सिंह के निर्देशानुसार 61 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है, जो शहर के प्रमुख पंडालों, सड़कों और बाजार क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं।

साथ ही, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे शहर की पैनी निगरानी की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बम निरोधी दस्ते को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भक्तजन आराम से पूजा-अर्चना कर सकें और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके अलावा, राहत एवं बचाव दल भी तैयार हैं।

भक्तिमय माहौल और आनंद का समागम पूजा और महोत्सव के दौरान शहर के बाजार, पंडाल और मुख्य मार्ग रंग-बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगा रहे हैं। झूले, स्वादिष्ट व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भुवनेश्वर वासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। माता की भव्य झलक और मंत्रोच्चारण के बीच शहर का वातावरण भक्तिमय एवं उल्लासपूर्ण बना हुआ है।

इस अवसर पर राजधानीवासियों ने माता की भक्ति और उत्सव के आनंद का भरपूर अनुभव किया। महा अष्टमी के दिन भक्तों की उमड़ी भीड़ और शहर में व्याप्त उत्सव की झलक दर्शाती है कि भुवनेश्वर ने नवरात्र के पावन पर्व का स्वागत पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया है।

राजधानी में कोलकाता शैली के तोरण और मेढ़ के बाद गुजराती परंपरा की झलक मिल रही है ‘डांडिया नाइट’ में राजधानी में कोलकाता शैली के तोरण और मेढ़ के बाद गुजराती परंपरा की झलक मिल रही है ‘डांडिया नाइट’ में। एक साथ दो-दो अलग-अलग संस्कृतियों का स्वाद राजधानीवासियों को मिल रहा है। ‘प्रयास’ पक्ष से 26 तारीख से ‘नवरात्र डांडिया महोत्सव’ आयोजित किया जा रहा है जो कि है 2 तारीख तक प्रदर्शनी मैदान में चलेगा।

प्रतिदिन संध्या 6 बजे से रात 10 बजे तक इस महोत्सव में डांडिया नृत्य के साथ भोजन की व्यवस्था भी है। प्रवेश शुल्क पंडाल पीछे 200 रुपये है, इसलिए लोग यहां 3-4 घंटे आराम से व्यतीत कर रहे हैं। राजधानीवासियों को डांडिया का पूरा आनंद देने के लिए आयोजकों ने सूरत से 200 लोगों के लिए डांडिया कस्ट्यूम भेजे हैं, जो डांडिया नृत्य को और जीवंत बना रहे हैं। केवल 50-60 रुपये किराये पर लोग डांडिया कस्ट्यूम पहनकर रील बना रहे हैं। खाली प्रदर्शनी मैदान ही नहीं, विभिन्न तारका होटलों में भी डांडिया और गरबा उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं।

400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट वहीं, कटक के खान नगर पूजा पंडाल ने इस वर्ष मां दुर्गा के लिए 400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट प्रदर्शित किया। खान नगर पूजा समिति के बद्रीविशाल साहू कहते हैं, "1952 से हम यहां शारदीय दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। इस वर्ष माता की पूजा में इस्तेमाल की गई थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है... हम वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर साल पूजा करते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सेना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का करारा जवाब देने के लिए, हमने उसे यहां प्रदर्शित किया है। हमने दिखाया है कि कैसे उनके (पाकिस्तान के) एयरबेस को हमारे भारतीय सशस्त्र बलों और वायु सेना ने नष्ट कर दिया।"