ओडिशा के कलाकारों के लिए खुशखबरी, मांझी सरकार ने बढ़ाया भत्ता

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य के पारंपरिक कलाकारों के लिए खुशी की खबर है। वर्ष 2025 के समापन और 2026 की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कलाकारों के मासिक भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। केंदुझर के पार्कलेन में आयोजित 48वें राज्यस्तरीय पाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इस निर्णय से राज्य के कलाकारों एवं उनके परिवारों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा की अस्मिता की रक्षा और उसके प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले कलाकारों के सम्मान में यह भत्ता वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के अंतर्गत कलाकारों के मासिक भत्ते में वृद्धि की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस निर्णय के तहत 40 से 80 वर्ष आयु के कलाकारों का मासिक भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों का मासिक भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपया कर दिया गया है।इससे राज्य के कुल 47,704 कलाकार और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

तेरापंथ युवक परिषद, श्रीपरशुराम मित्र मंडल, अग्रवाल सम्मेलन खुर्दा इकाई, मारवाड़ी सोसायटी एवं ओडिशा युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को भुवनेश्वर स्थित तेरापंथ भवन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।यह शिविर केआइएमएस अस्पताल की विशेषज्ञ चिकित्सक टीम के सहयोग से अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस स्वास्थ्य शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों से आए कुल 170 लोगों ने सहभागिता की और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर के दौरान अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक जांच एवं व्यक्तिगत परामर्श प्रदान किया गया। मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप आगे की चिकित्सा संबंधी उचित मार्गदर्शन भी दिया गया।