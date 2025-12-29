Language
    ओडिशा के कलाकारों के लिए खुशखबरी, मांझी सरकार ने बढ़ाया भत्ता

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य के पारंपरिक कलाकारों के लिए खुशी की खबर है। वर्ष 2025 के समापन और 2026 की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कलाकारों के मासिक भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है।

    केंदुझर के पार्कलेन में आयोजित 48वें राज्यस्तरीय पाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इस निर्णय से राज्य के कलाकारों एवं उनके परिवारों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा की अस्मिता की रक्षा और उसके प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले कलाकारों के सम्मान में यह भत्ता वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के अंतर्गत कलाकारों के मासिक भत्ते में वृद्धि की गई है।

    इस निर्णय के तहत 40 से 80 वर्ष आयु के कलाकारों का मासिक भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों का मासिक भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपया कर दिया गया है।इससे राज्य के कुल 47,704 कलाकार और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

