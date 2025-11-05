Language
    Nuapada By-Election: 7 नवम्बर को फिर से नुआपड़ा जाएंगे पूर्व सीएम नवीन पटनायक, BJD प्रत्याशी स्नेहांगिनी छुरिया के लिए करेंगे प्रचार

    By Sheshnath RaiEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 7 नवंबर को नुआपड़ा में बीजेडी प्रत्याशी स्नेहांगिनी छुरिया के लिए प्रचार करेंगे। इस रैली से बीजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। स्नेहांगिनी छुरिया की उम्मीदवारी को नवीन पटनायक का समर्थन और मजबूत करेगा।

    7 नवम्बर को फिर से नुआपड़ा जाएंगे बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक 7 नवम्बर को फिर से नुआपड़ा जाएंगे। वे पार्टी की उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया के लिए प्रचार करेंगे। नवीन पटनायक नुआपड़ा के खारियार रोड और नुआपड़ा ब्लॉक में चुनावी सभाएं करेंगे और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगे।

    इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से खुद जानकारी दी है। कोमना में लोगों के स्नेह और समर्थन के लिए बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने आभार व्यक्त किया।

    11 नवंबर को नुआपड़ा में उपचुनाव

    उल्लेखनीय है कि आगामी 11 नवंबर को नुआपड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।बीजेडी के दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद नुआपड़ा में यह उपचुनाव कराया जा रहा है।

    बीजेपी के जय ढोलकिया से है सामना

    इस उपचुनाव के लिए भाजपा ने जय ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेडी ने स्नेहांगिनी छुरिया को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने घासीराम माझी को मैदान में उतारा है।

