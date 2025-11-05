Nuapada By-Election: 6 नवंबर को मैदान में उतरेंगे दो मुख्यमंत्री, जय ढोलकिया के लिए सीएम विष्णुदेव साय और मोहन चरण माझी मांगेंगे वोट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए जनसमर्थन जुटाने में लगे हैं।

इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करने के लिए दो बड़े नेता मैदान में उतरने वाले हैं। 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के लिए वोट मांगेंगे।