    Nuapada By-Election: 6 नवंबर को मैदान में उतरेंगे दो मुख्यमंत्री, जय ढोलकिया के लिए सीएम विष्णुदेव साय और मोहन चरण माझी मांगेंगे वोट

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    नुआपड़ा उपचुनाव में प्रचार तेज हो गया है। भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 6 नवंबर को प्रचार करेंगे। विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं मोहन चरण माझी रोड शो करेंगे। दोनों नेता भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे।

    नुआपड़ा उपचुनाव: दो मुख्यमंत्रियों का भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (बाएं) और ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी (दाएं)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए जनसमर्थन जुटाने में लगे हैं।

    इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करने के लिए दो बड़े नेता मैदान में उतरने वाले हैं। 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के लिए वोट मांगेंगे।

    सीएम साय बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। वे एक आमसभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ से सटे नुआपड़ा के कुछ इलाकों में प्रचार कर जनता से वोट की अपील करेंगे।

    सीएम माझी नुआपड़ा में करेंग रोड शो

    इसी तरह, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआपड़ा उपचुनाव के लिए प्रचार मैदान में उतरेंगे। गुरुवार सुबह 11:30 बजे वे कोमना में रोड शो करेंगे और उसके बाद एक आमसभा में शामिल होंगे।

