Nuapada By-Election: 6 नवंबर को मैदान में उतरेंगे दो मुख्यमंत्री, जय ढोलकिया के लिए सीएम विष्णुदेव साय और मोहन चरण माझी मांगेंगे वोट
नुआपड़ा उपचुनाव में प्रचार तेज हो गया है। भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 6 नवंबर को प्रचार करेंगे। विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं मोहन चरण माझी रोड शो करेंगे। दोनों नेता भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए जनसमर्थन जुटाने में लगे हैं।
इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करने के लिए दो बड़े नेता मैदान में उतरने वाले हैं। 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के लिए वोट मांगेंगे।
सीएम साय बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। वे एक आमसभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ से सटे नुआपड़ा के कुछ इलाकों में प्रचार कर जनता से वोट की अपील करेंगे।
सीएम माझी नुआपड़ा में करेंग रोड शो
इसी तरह, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआपड़ा उपचुनाव के लिए प्रचार मैदान में उतरेंगे। गुरुवार सुबह 11:30 बजे वे कोमना में रोड शो करेंगे और उसके बाद एक आमसभा में शामिल होंगे।
यह भी पढ़ें- उत्कल बिल्डर्स पर दूसरे दिन भी आयकर का छापा जारी, 1 करोड़ नकद व बोरियों में फर्जी कागजात जब्त
यह भी पढ़ें- Kartik Purnima: ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा की धूम, श्रद्धालुओं ने कागज की नाव बहाकर की पूजा-अर्चना
यह भी पढ़ें- 'कर्मचारियों से परामर्श न लेने मात्र से...', बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।