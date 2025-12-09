एमवी-26 में सुधर रही है स्थिति, शवों का किया गया अंतिम संस्कार; मृतक परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मालकानगिरी जिले के कोरकोंडा ब्लॉक के एमवी-26 गांव में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। गांव में पुलिस, डीवीएफ और बीएसएफ जवानों का कैंप लगाया गया है। बीते रविवार हजारों आदिवासी गांव में दाखिल हुए थे और 50 से अधिक घरों में आग लगाकर उन्हें जलाकर राख कर दिया था। आग की लपटों से एक भी घर बच नहीं पाया।

आज सुबह गांव छोड़कर चले गए लोग वापस लौटकर जली हुई वस्तुओं को इकट्ठा करते दिखाई दिए, लेकिन कोई भी सामान आग से सुरक्षित नहीं बचा था। प्रशासन ने गांव में सीसीटीवी लगाए हैं। गांव के 50 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं।