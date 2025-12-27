आय से अधिक संपत्ति मामले में मालकानगिरी का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, आलीशान बंगला और करोड़ों की संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने शनिवार को मालकानगिरी जिले के मालकानगिरी ब्लॉक में तैनात जूनियर इंजीनियर निहार रंजन सरकार को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, निहार को जयपुर स्थित विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) की अदालत में पेश किया गया गया, जहां जमानत ना मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है।सूत्रों ने बताया कि उनसे जुड़े कई ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां सामने आईं, जिनका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

जब्त संपत्तियों का कुल मूल्यांकन अभी किया जा रहा छापामारी के दौरान विजिलेंस अधिकारियों ने एक तीन मंजिला आलीशान इमारत, जमीन के आठ कीमती प्लॉट, 2.11 लाख नकद और एक चारपहिया वाहन सहित अन्य संपत्तियां बरामद की।अधिकारियों के अनुसार, जब्त संपत्तियों का कुल मूल्यांकन अभी किया जा रहा है और जांच के तहत इसकी आगे भी पड़ताल होगी।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोरापुट विजिलेंस पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि संपत्तियों की पूरी सीमा का पता लगाने, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने और बेनामी या अतिरिक्त संपत्तियों से जुड़े संभावित लिंक की पुष्टि के लिए आगे की जांच जारी है।