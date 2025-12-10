मालकानगिरी में शव मिलने के बाद फैली हिंसा पर काबू, महिला का सिर नदी किनारे मिला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मालकानगिरी जिले में एक महिला की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या किए जाने के बाद एमवी-25 क्षेत्र में भड़की हिंसा को पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। बुधवार को इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जब पुलिस ने महिला का कटा हुआ सिर उसके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर नदी किनारे से बरामद किया।

सिर की बरामदगी राखेलगुड़ा स्थित एक कन्या आश्रम के पास से हुई। जानकारी के अनुसार, महिला का सिरविहीन धड़ 4 दिसंबर को मिला था, लेकिन सिर लापता था।

आक्रोश के चलते कई बार टकराव जैसी स्थिति भी बनी

सिर न मिलने की वजह से एमवी-26 और राखेलगुड़ा गांवों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का माहौल था और ग्रामीणों में आक्रोश के चलते कई बार टकराव जैसी स्थिति भी बनी।



पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों से मिली सूचना पर की गई तलाशी में नदी किनारे झाड़ियों के बीच से महिला का सिर बरामद किया गया। इसके बाद इसे प्रशासन को सुपुर्द कर फॉरेंसिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।



