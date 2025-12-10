Language
    मालकानगिरी में शव मिलने के बाद फैली हिंसा पर काबू, महिला का सिर नदी किनारे मिला

    By Sheshnath Rai Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    ओडिशा के मालकानगिरी में एक महिला का शव मिलने के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसे बाद में नियंत्रण में लाया गया। महिला का सिर नदी के किनारे पाया गया, जिससे इला ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मालकानगिरी जिले में एक महिला की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या किए जाने के बाद एमवी-25 क्षेत्र में भड़की हिंसा को पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। बुधवार को इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जब पुलिस ने महिला का कटा हुआ सिर उसके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर नदी किनारे से बरामद किया। 
     
    सिर की बरामदगी राखेलगुड़ा स्थित एक कन्या आश्रम के पास से हुई। जानकारी के अनुसार, महिला का सिरविहीन धड़ 4 दिसंबर को मिला था, लेकिन सिर लापता था। 
     

    आक्रोश के चलते कई बार टकराव जैसी स्थिति भी बनी 

    सिर न मिलने की वजह से एमवी-26 और राखेलगुड़ा गांवों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का माहौल था और ग्रामीणों में आक्रोश के चलते कई बार टकराव जैसी स्थिति भी बनी।


    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों से मिली सूचना पर की गई तलाशी में नदी किनारे झाड़ियों के बीच से महिला का सिर बरामद किया गया। इसके बाद इसे प्रशासन को सुपुर्द कर फॉरेंसिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    पुलिस को तैनात करना पड़ा था अतिरिक्त सुरक्षा बल

    गौरतलब है कि राखेलगुड़ा की रहने वाली यह महिला 3 दिसंबर को लापता हुई थी, और अगले दिन उसका सिरविहीन शव मिला था। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया था और पुलिस को कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े।

    बढ़ते विवाद को देखते हुए मंगलवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीआईजी, एसपी और दोनों गांवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद दोनों पक्षों में शांति समझौता कराया गया। 
     
    पुलिस ने बताया कि अब सिर मिलने के बाद जांच और तेज हो गई है। मामले के सभी पहलुओं की गहन छानबीन जारी है। हालांकि पुलिस मामले पर नजर रख रही है।