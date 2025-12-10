मालकानगिरी हिंसा: धड़ से 40 किमी दूर मिला महिला का सिर, तनाव रोकने के लिए पुलिस सतर्क

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मालकानगिरी जिले में एक महिला की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर देने की घटना के एमवी-25 इलाके में भड़की हिंसा को पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। इसके साथ ही बुधवार को पुलिस ने महिला के कटे हुए सिर को भी उसके धड़ से 40 किमी. दूरी से बरामद किया है।यह बरामदगी राखेलगुड़ा स्थित एक कन्या आश्रम के पास नदी किनारे से की गई।जांच के दौरान ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, महिला का धड़ 4 दिसंबर को मिला था, लेकिन तब से उसका सिर गायब था,जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी।इसे लेकर एमवी-26 और राखेलगुड़ा गांवों के बीच तनाव और विवाद बढ़ गया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले के कारणों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि सिर न मिलने की वजह से दोनों गांवों में लगातार मतभेद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था।

सूत्रों के अनुसार, सिर की बरामदगी न होने से दोनों गांवों के बीच कई दिनों तक विवाद चलता रहा। दोनों ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाते रहे और घटना को लेकर लगातार आपत्ति जताई जाती रही। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर आज जांच टीमों ने नदी किनारे से महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया।

गौरततलब है कि राखेलगुड़ा की रहने वाली यह महिला 3 दिसंबर को लापता हुई थी और अगले दिन उसका सिरविहीन शव मिला था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था और कई स्थानों पर भीड़ और टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद लापता सिर की तलाश जारी थी और पुलिस लगातार विभिन्न इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी।