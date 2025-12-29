भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण, 120 KM दूर भी नहीं बचेगा दुश्मन

लावा पांडे, बालेश्वर। भारतीय डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा तकनीक में इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसकी उन्नत खूबियां स्वदेशी निर्माण और उच्च सटीकता इसे भविष्य के युद्ध के परिदृश्य में भारतीय सेवा का एक भरोसेमंद और निर्णायक हथियार बनाती हैं। भारतीय डीआरडीओ ने सोमवार यानी की आज 29 दिसंबर 2025 को 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पिनाका "लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री ने दी बधाई पिनाका रॉकेट का पहला सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ और अन्य एजेंसियों को बधाई का पात्र बताया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम ने भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति को नई धार दी है। 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ यह भारतीय सेना की अटलरी क्षमता का प्रमुख आधार बनेगा। यह प्रणाली न सिर्फ लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलते जरूरतों के अनुरूप कई उन्नत खूबियों से लैस है।

पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है जबकि इसके निर्माण और आपूर्ति में भारतीय रक्षा उद्योग की अहम भागीदारी रही है। यह पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है जो "आत्मनिर्भर भारत" की पहल को मजबूती देती है । पिनाका की शुरुआती संस्करण लगभग 40 किलोमीटर की रेंज तक सीमित था लेकिन तकनीकी सुधारों के साथ इसकी मारक क्षमता पहले 60 और 75 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। अब 120 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण इस दुनिया की आधुनिक आर्टिलरी प्रणालियों की कतार में खड़ा करता है।

सटीकता के साथ भेदेगा लक्ष्य 120 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका रॉकेट में उन्नत गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है जिससे यह अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकता है। इसमें इनसेरियल नेवीगेशन सिस्टम (आईएनएस) और सैटेलाइट आधारित मार्गदर्शन तकनीक का उपयोग किया गया है जो लक्ष्य से विचलन को न्यूनतम करता है। इसके कारण कॉलेटरल डैमेज कम होता है और प्रभावशीलता बढ़ती है। पिनाका रॉकेट की एक बड़ी खासियत इसकी तेज फायरिंग क्षमता है।