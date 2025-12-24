ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं IAS अनु गर्ग, नए वर्ष से संभालेंगी कार्यभार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनु गर्ग (IAS Anu Garg) को ओडिशा की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह नए वर्ष से राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पद का कार्यभार संभालेंगी।इसी के साथ वह ओडिशा के मुख्य सचिव नियुक्ति पाने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गई हैं।

वर्ष 1991 बैच की आईएएस अधिकारी अनु गर्ग वर्तमान मुख्य सचिव मनोज आहूजा का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वर्तमान में अनु गर्ग विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं।उनकी नियुक्ति के साथ ही वह ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बन जाएंगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस नियुक्ति के जरिए महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का स्पष्ट संदेश दिया है।

अनु गर्ग 1991 बैच की ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।उनका जन्म 1 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए तथा अमेरिका के जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री प्राप्त की है।

अपने लंबे प्रशासनिक करियर में अनु गर्ग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई अहम पदों पर कार्य किया है।वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं।वर्ष 1993 में उन्होंने झारसुगुड़ा में उप-जिलाधिकारी के रूप में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की थी।

इसके बाद उन्होंने कालाहांडी में उप-जिलाधिकारी व अतिरिक्त जिलाधिकारी, बरगढ़ और संबलपुर की जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। दिल्ली में वह ओडिशा की उप-आवासीय आयुक्त भी रह चुकी हैं। वर्ष 2000 से 2002 तक आईसीडीएस निदेशक, 2002 से 2003 तक राज्य स्वास्थ्य निदेशक तथा 2005 में केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशक के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। इसके अलावा महिला एवं शिशु विकास विभाग की सचिव के तौर पर भी उन्होंने प्रभावी कार्य किया है।