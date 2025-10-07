'NSG का कमांडो हूं...', राउरकेला की फेमस होटल में ठगी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

राउरकेला के एक होटल में एनएसजी कमांडो बनकर एक व्यक्ति ने ठगी करने की कोशिश की। उसने होटल में फर्जी भुगतान दिखाया और इनोवा गाड़ी मंगवाई। जांच में पता चला कि उसने जमशेदपुर के एक होटल में भी बिल नहीं चुकाया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास फर्जी पहचान पत्र बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

संसू, राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में एनएसजी कमांडो बनकर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। यहां की एक होटल में आरोपी ने खुद को राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो बताया था। इसके जरिए आरोपी ने रकम का भुगतान दिखाकर ठगने की कोशिश की थी। हालांकि, ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, राउरकेला के मेफेयर वर्ल्ड कप विलेज होटल में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां एक युवक ने खुद को राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो बताकर होटल में झूठी रकम का भुगतान दिखाकर ठगी करने की कोशिश की थी।

होटल के वरिष्ठ फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर कौशिक चक्रवर्ती ने 6 अक्टूबर की रात पुलिस को अपनी लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने 9344 रुपये का अग्रिम भुगतान दिखाया था, परंतु असल में इसका कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं था। होटल की ट्रैवल डेस्क से इनोवा भी मंगवाई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने होटल के ट्रैवल डेस्क से इनोवा वाहन की भी मांग की, जिसे जैसवाल ट्रैवल एजेंसी ने उपलब्ध कराया। इसी दौरान जमशेदपुर से ताज विवांटा होटल के फ्रंट ऑफिस मैनेजर भूपेंद्र राठौर का फोन आया। उन्होंने फोन पर बताया कि आरोपी वहां भी बिना बिल चुकाए ठहरा था। इस पर होटल स्टाफ ने आरोपी को रोका और तत्काल उदितनगर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से कई सामान बरामद किए, जिनमें दो जोड़ी ब्रांडेड जूते, शर्ट, ब्लेजर, बेल्ट, दो चश्मे, एक घड़ी, ईयरबड्स, दो डेबिट कार्ड, एक अन्य कार्ड, नकद 700 रुपये, एक मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड मिले।