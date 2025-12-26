Language
    लाठौर रेंज जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत, दो घायल; इलाके में दहशत

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    ओडिशा के बलांगीर जिले में लाठौर रेंज के चहकोपड़ा गांव में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और सास गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथियो ...और पढ़ें

    हाथी के हमले में महिला की मौत

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बलांगीर जिले के लाठौर रेंज अंतर्गत खपराख़ोल थाना क्षेत्र के चहकोपड़ा (हाथीपड़ा) गांव में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और सास गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है।

    सूचना के अनुसार, पिछले दो दिनों से लाठौर रेंज क्षेत्र में करीब 30 हाथियों का एक झुंड उत्पात मचा रहा था। गुरुवार रात यह हाथियों का झुंड चहकोपड़ा हाथीपाड़ा गांव के एक घर पर हमला कर दिया और घर को तोड़ दिया। घर की दीवार गिरने से 45 वर्षीय महिला फुलमती नाग की मौके पर ही मौत हो गई।

    इलाके में दहशत और भय का माहौल

    इस हमले में फुलमती नाग की सास खुड़ नाग और पति गौतम नाग गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों और वन विभाग की मदद से दोनों को रेस्क्यू कर एंबुलेंस के जरिए खपराख़ोल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल है।वन विभाग की ओर से हाथियों के झुंड को जंगल क्षेत्र की ओर खदेड़ने का प्रयास जारी है। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और रात के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की है।