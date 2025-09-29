Odisha News: पूजा में शामिल होंगे 70 प्लाटून पुलिस फोर्स, शहर में लगेगा 31 पुलिस एड पोस्ट

कटक शहर में दशहरा पूजा की शुरुआत के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 70 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है जिसमें ओएसएपी एसओजी और क्विक एक्शन फोर्स शामिल हैं। शहर को 6 जोन में बांटा गया है और उच्च पदस्थ अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोने-चांदी की झांकी वाले पंडालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। Bhubaneswar news

संवाद सहयोगी, कटक। दशहरा पूजा रविवार से शुरू हुई है। षष्ठी पूजा से ही कटक शहर में पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को कड़े तौर पर बहाल कर दिया गया है। शहर में रविवार से ही 70 प्लाटून पुलिस फोर्स तैनात गया है। जिसमें ओएसएपी, एसओजी, क्विक एक्शन फोर्स शामिल है। इसके अलावा 400 से अधिक पुलिस अधिकारियों को भी सुरक्षा कार्य में शामिल किया गया है। जिसमें 40 डीएसपी, 55 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल है। 84 हवलदार,600 कांस्टेबल, 700 होमगार्ड को विभिन्न जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है । कटक शहर के विभिन्न थाना को कुल 6 जोन में बांट दिया गया है।

कुल 6 एडीसीपी औधे के अधिकारियों को सुरक्षा के विशेष जिम्मेदारी दी गई है । कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं । 20 अतिरिक्त पीसीआर, 3 विशेष मोबाइल वैन, 40 बाइक पीसीआर पूरा शहर में पेट्रोलिंग कर रहे है।