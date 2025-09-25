Language
    इलाज में देरी से नाराज परिजनों ने डॉक्टर को पीटा, रात भर ठप रही स्वास्थ्य सेवाएं

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    राउरकेला के सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना से हंगामा मच गया। मरीज के परिजनों ने मामूली देरी होने पर डॉक्टर से हाथापाई की जिसके विरोध में डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप होने से मरीजों को परेशानी हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद स्थिति सामान्य होने लगी।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बुधवार रात हंगामा खड़ा हो गया। जब आपातकालीन वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट की घटना सामने आई। मामूली देरी को लेकर मरीज के दो परिजन बेकाबू हो गए और डॉक्टर की शर्ट का कॉलर पकड़कर उन्हें पीट दिया।

    इस घटना के विरोध में डॉक्टर और मेडिकल छात्र तुरंत काम छोड़कर बाहर आ गए। नतीजा यह हुआ कि इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक सेवाएं ठप हो गईं और देर रात तक मरीज व उनके परिजन इधर-उधर भटकते रहे।

    डॉक्टर से मारपीट

    डॉ. चंद्रशेखर सुबुद्धि मरीज की प्राथमिक जांच कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि उसे हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना होगा। इसी बीच विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाने में कुछ देर हो गई। गुस्साए परिजनों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए।

    वार्ड में न सिर्फ अफरातफरी मच गई बल्कि बाकी मरीजों में भी दहशत फैल गई। रातभर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने से मरीज बेहाल हुए। कई बुजुर्ग व महिलाओं को स्ट्रेचर पर लेटे-लेटे घंटों इंतजार करना पड़ा।

    कुछ लोग इलाज न मिलने पर निजी क्लीनिक की ओर भागे। तो कुछ मरीज अपने परिजनों के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में ही तड़पते रहे। इधर सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शांता नुतन समद और थाना प्रभारी सस्मिता देवी मौके पर पहुंचे।

    अधिकारियों ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाएगा।

    दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं।- निर्मल महापात्र, एसडीपीओ, सुंदरगढ़