Odisha: कटक हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस, 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी; पुलिस आयुक्त बोले- नियंत्रण में हालात

संवाद सहयोगी, कटक। कटक में रविवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त एस. देवदत्त सिंह ने सोमवार को जानकारी दी कि घटना को लेकर तीन मामले दर्ज किए गए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं। पुलिस आयुक्त सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी और मुख्यमंत्री ने की शांति की अपील राज्य के डीजीपी वाई. बी. खुरानिया ने जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कटक हमेशा से भाईचारे का प्रतीक रहा है। लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी कहा कि कटक शहर ने हमेशा एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की है। सभी नागरिक संयम बनाए रखें। सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान जारी एडीजी नरसिंह भोल ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू एडीजी भोल ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक के लिए 13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान केवल चार आवश्यक सेवाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। कर्फ्यू के दौरान ग्रोसरी दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, मेडिसीन शॉप खुला रहेगा।

उन्होंने कहा कि शहर में आने-जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है और एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। साथ ही कटक में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह बंद कर दी गई है ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

कर्फ्यू से आम जनजीवन प्रभावित कर्फ्यू के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर में आने वाले कई यात्री बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। दूर-दराज से पहुंचे यात्रियों ने बताया कि उन्हें कर्फ्यू की कोई जानकारी नहीं थी।