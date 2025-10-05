Odisha Violence: हिंसा के बाद कटक में नियंत्रण में हालात, डीएम बोले- अशांति फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कटक। रविवार को जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि कटक में स्थिति अब सामान्य हो रही है। उन्होंने बताया कि हालात की समीक्षा के बाद एहतियाती कदम के रूप में इंटरनेट सेवा निलंबित की गई थी।

कलेक्टर दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे ने कहा कि आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। जो लोग अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं। जो घटनाएं हुईं, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थीं। आज कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सभी से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। कटक ‘भाईचारे का शहर’ के रूप में जाना जाता है। पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस आयुक्त यहां मौजूद हैं और वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं।