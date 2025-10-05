Language
    Odisha Violence: हिंसा के बाद कटक में नियंत्रण में हालात, डीएम बोले- अशांति फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    कटक के जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं। एहतियाती कदम के तौर पर इंटरनेट सेवा निलंबित की गई थी। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने भी शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

    कटक कलेक्टर दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे। (फाइल फोटो- इंटरनेट)

    संवाद सहयोगी, कटक। रविवार को जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि कटक में स्थिति अब सामान्य हो रही है। उन्होंने बताया कि हालात की समीक्षा के बाद एहतियाती कदम के रूप में इंटरनेट सेवा निलंबित की गई थी।

    कलेक्टर दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे ने कहा कि आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। जो लोग अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने आगे कहा कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं। जो घटनाएं हुईं, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थीं। आज कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने सभी से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। कटक ‘भाईचारे का शहर’ के रूप में जाना जाता है। पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस आयुक्त यहां मौजूद हैं और वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

    कलेक्टर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल पहुंच चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों पर जांच और गश्त बढ़ा दी गई है। हमने गृह विभाग से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा रोकने का अनुरोध किया था, जिसे लागू कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ी तो इसे कुछ और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि कटक भाईचारे का शहर है, यहां लोग शांति और सौहार्द के साथ रहते हैं। पुलिस ने बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को सख्ती और कुशलता से संभाला है। कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। आज जो अप्रिय घटना हुई, उसमें शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

    इस बीच, पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस आयुक्त पहले ही कटक पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं।

