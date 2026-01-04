40 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए कटक सीआरआरआई थाना के IIC विजय कुमार बारिक

जागरण संवाददाता, कटक। ओडिशा के कटक में सीआरआरआई थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज (IIC) विजय कुमार बारिक को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रविवार सुबह भुवनेश्वर के राजमहल चौक इलाके में की गई।

विजिलेंस विभाग ने इसकी आधिकारिक जानकारी मीडिया को दी है। मिली जानकारी के अनुसार, विजय कुमार बारिक पर एक शराब व्यापारी से अवैध रूप से रिश्वत मांगने का आरोप था।

व्यापारी का शराब व्यवसाय बिना किसी परेशानी के चलाने का भरोसा देते हुए IIC बारिक ने 40 हजार रुपये की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत रविवार सुबह उन्हें रिश्वत लेते समय पकड़ लिया।

कार्रवाई के दौरान विजिलेंस टीम ने मौके से 40 हजार रुपये की रिश्वत की राशि बरामद कर ली, जो आरोपी इंस्पेक्टर इंचार्ज के पास से जब्त की गई। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस विभाग ने आरोपी अधिकारी के अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है।