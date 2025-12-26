CM माझी ने की धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा, 10 जनवरी तक सभी जिलों में शुरू होगी धान खरीद प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य की धान खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि अब तक राज्य के 12 जिलों में धान खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 जिलों में टोकन का वितरण किया गया है। आने वाले एक सप्ताह के भीतर 5 और जिलों में धान खरीद शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी जिलों में धान खरीद प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अब तक 1,11,128 किसानों ने 4,97,594 मीट्रिक टन (एमटी) धान की बिक्री की है। इसके एवज में लगभग 1056.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी स्थिति में किसानों के अधिकारों पर आंच न आने पाए। मुख्यमंत्री ने यह भी परामर्श दिया कि मिलर किसानो से उचित तरीके से धान संग्रह करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को समय पर उनका भुगतान मिले।