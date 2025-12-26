Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM माझी ने की धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा, 10 जनवरी तक सभी जिलों में शुरू होगी धान खरीद प्रक्रिया

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    ओडिशा के मुख्यमंत्री माझी ने धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने घोषणा की कि 10 जनवरी तक सभी जिलों में धान खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य की धान खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

    बैठक में चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि अब तक राज्य के 12 जिलों में धान खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 जिलों में टोकन का वितरण किया गया है। आने वाले एक सप्ताह के भीतर 5 और जिलों में धान खरीद शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी जिलों में धान खरीद प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि अब तक 1,11,128 किसानों ने 4,97,594 मीट्रिक टन (एमटी) धान की बिक्री की है। इसके एवज में लगभग 1056.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

    बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी स्थिति में किसानों के अधिकारों पर आंच न आने पाए। मुख्यमंत्री ने यह भी परामर्श दिया कि मिलर किसानो से उचित तरीके से धान संग्रह करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को समय पर उनका भुगतान मिले।

    बैठक में गैर-धान फसलों के संग्रह पर भी विशेष जोर दिया गया। खासकर मड़ुआ (मिलेट्स), दालों और तिलहनी फसलों की खेती को अधिक प्रोत्साहन देने पर सहमति व्यक्त की गई।

    बैठक में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, प्रभाति परिडा, कैबिनेट मंत्रीगण तथा राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इसके अलावा बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव संजय सिंह तथा कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद पाढ़ी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।