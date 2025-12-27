मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तीन दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे ओडिशा, BLO के साथ करेंगे अहम बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शनिवार से ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर सहित विभिन्न सांस्कृतिक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार शनिवार से ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, उनके इस प्रवास का उद्देश्य न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन है, बल्कि चुनावी तैयारियों की जमीनी समीक्षा करना भी है।
जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में करेंगे दर्शन
तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त शनिवार को भुवनेश्वर पहुंचने के तुरंत बाद पुरी के लिए रवाना होंगे। वहां वे महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके पश्चात, वे विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का भी भ्रमण करेंगे।
विरासत स्थलों का करेंगे दौरा
रविवार का दिन पूरी तरह से सांस्कृतिक भ्रमण के नाम रहेगा। इस दौरान श्री कुमार विरासत गांव रघुराजपुर, धौली शांति स्तूप, ऐतिहासिक खंडगिरि और उदयगिरि की गुफाओं के साथ-साथ प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर का दौरा करेंगे।
बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक
दौरे के अंतिम दिन यानी सोमवार (29 दिसंबर) को मुख्य चुनाव आयुक्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) के सभागार में बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ज्ञानेश कुमार करेंगे।
माना जा रहा है कि इस बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और जमीनी स्तर पर चुनाव तंत्र की मजबूती पर चर्चा होगी।बैठक के समापन के बाद, सोमवार रात को ही उनके भुवनेश्वर से वापस लौटने का कार्यक्रम है।
