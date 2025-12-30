पुलिस SI परीक्षा धांधली मामला: CBI ने 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा में बहुचर्चित पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा धांधली मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की। 17 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

लगभग डेढ़ महीने तक जांच होने के बाद सीबीआई ने यह चार्जशीट सीबीआई की विशेष अदालत में सौंपी है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में इस रैकेट के मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि सहित मुन्ना मोहंती, सुरेश नायक, रिंकू महारणा, बिरंची नायक, नीतीश कुमार और सौम्या प्रियदर्शनी समेत कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, ये सभी आरोपी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अवैध वसूली में शामिल थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद छह मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया था।

कई उम्मीदवारों से भी पूछताछ की गई

इसके बाद भर्ती परीक्षा में शामिल कई उम्मीदवारों से भी पूछताछ की गई। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आईं।

पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (OPRB) से जुड़े कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी इस रैकेट से संपर्क में थे। सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की है।

1000 से अधिक पन्नों के दस्तावेज जुटाए

इसके बाद जांच एजेंसी ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया, जहां से 1000 से अधिक पन्नों के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल सबूत जब्त किए गए।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, पहले चरण की जांच में एजेंसी ने करीब 160 संदिग्धों की सूची तैयार की थी, जिसमें वर्तमान में विभिन्न थानों में कार्यरत 41 सब इंस्पेक्टरों के नाम भी शामिल हैं।

रैकेट के जरिए नौकरी पाने का झांसा दे ऐंठे रुपये

आरोप है कि इन लोगों ने परीक्षार्थियों को यह भरोसा दिलाया कि पैसे देने पर नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि वे स्वयं भी इसी रैकेट के जरिए नौकरी पाने का दावा कर रहे थे। इसी भरोसे के आधार पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये की अवैध वसूली की गई।

अब सीबीआई इस सूची में शामिल 41 सब इंस्पेक्टरों से पूछताछ की योजना बना रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि यह मामला अभी और गहराने वाला है।