    Odisha News: मयूरभंज जिले में सड़क हादसा, पुल से 40 फीट नीचे गिरी बोलेरो, 5 घायल

    By SANTOSH KUMAR PANDEYEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    मयूरभंज जिले के रसगोविंदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नलगाजा पुल के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे खाई में गिर ...और पढ़ें

    दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। मयूरभंज जिले के रसगोविंदपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। नलगाजा पुल के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी।

    हादसे में वाहन में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बोलेरो में कुल नौ लोग सवार थे। सभी पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लभपुर से मयूरभंज जिले के झाटियादा गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

    नलगाजा पुल पार करने के दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो सीधे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया।

    सभी घायलों को पहले रसगोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बारिपदा रेफर कर दिया गया।

    घायलों में सत्यवान बाबुल, रॉसन दास और कृष्णा बाग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अन्य दो घायलों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद बोलेरो का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    रसगोविंदपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।

    वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल और सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण इस मार्ग पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

