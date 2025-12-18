Language
    तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खेल रही 7 साल की मासूम को कुचला, मौत; चालक हिरासत में

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    भुवनेश्वर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खेल रही 7 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हि ...और पढ़ें

    सड़क हादसे में मासूम की मौत

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। नुआपाड़ा जिले के कोमना थाना क्षेत्र अंतर्गत बघामुंडा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि गांव के पास सड़क किनारे खेल रही बच्ची को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। 

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ, जब ट्रैक्टर गांव की ओर से गुजर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर बच्ची की ओर बढ़ गया और वह उसकी चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

    लिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया

    घटना की सूचना मिलते ही कोमना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। 

    प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच जारी है।