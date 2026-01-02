भुवनेश्वर में नए साल के जश्न में शराब की बिक्री ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, एक सप्ताह में 32.55 करोड़ का कारोबार
भुवनेश्वर में नए साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिसमस से 31 दिसंबर तक एक सप्ताह में कुल 32.55 करोड़ रुपये की शराब बिक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नए साल के स्वागत में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जश्न सिर चढ़कर बोला। क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर की ‘जीरो नाइट’ तक शहर में शराब की बिक्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, महज एक सप्ताह में राजधानी में 32.55 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री दर्ज की गई।
बीयर की खपत में जबरदस्त उछाल
2025 के अंतिम सप्ताह के दौरान भुवनेश्वर में करीब 2.5 लाख लीटर विदेशी शराब और 1.5 लाख लीटर देशी शराब बिकी। वहीं, बीयर की खपत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस अवधि में लगभग 1.78 लाख लीटर बीयर की बिक्री हुई।
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सबसे अधिक बिक्री 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच दर्ज की गई। इस दौरान शहर के क्लब, पब और ऑफ-शॉप्स में देर रात तक रौनक बनी रही। लोग नए साल के जश्न के लिए पहले से ही शराब की खरीदारी करते नजर आए।
विदेशी शराब से 28.04 करोड़ रुपये का कारोबार
आंकड़ों के मुताबिक, इस एक हफ्ते में विदेशी शराब से 28.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि बीयर की बिक्री से 3.56 करोड़ रुपये और देशी शराब से 94.20 लाख रुपये का राजस्व मिला। कुल मिलाकर राजधानी में नए साल के मौके पर शराब बिक्री 32.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
आबकारी विभाग का कहना है कि त्योहार और बड़े मौके हर साल शराब की खपत को बढ़ाते हैं। नए साल के जश्न के दौरान भुवनेश्वर में बढ़ी शराब बिक्री ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऐसे अवसरों पर राजधानी में कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है।
