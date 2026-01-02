भुवनेश्वर में नए साल के जश्न में शराब की बिक्री ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, एक सप्ताह में 32.55 करोड़ का कारोबार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नए साल के स्वागत में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जश्न सिर चढ़कर बोला। क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर की ‘जीरो नाइट’ तक शहर में शराब की बिक्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, महज एक सप्ताह में राजधानी में 32.55 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीयर की खपत में जबरदस्त उछाल 2025 के अंतिम सप्ताह के दौरान भुवनेश्वर में करीब 2.5 लाख लीटर विदेशी शराब और 1.5 लाख लीटर देशी शराब बिकी। वहीं, बीयर की खपत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस अवधि में लगभग 1.78 लाख लीटर बीयर की बिक्री हुई।

आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सबसे अधिक बिक्री 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच दर्ज की गई। इस दौरान शहर के क्लब, पब और ऑफ-शॉप्स में देर रात तक रौनक बनी रही। लोग नए साल के जश्न के लिए पहले से ही शराब की खरीदारी करते नजर आए।

विदेशी शराब से 28.04 करोड़ रुपये का कारोबार आंकड़ों के मुताबिक, इस एक हफ्ते में विदेशी शराब से 28.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि बीयर की बिक्री से 3.56 करोड़ रुपये और देशी शराब से 94.20 लाख रुपये का राजस्व मिला। कुल मिलाकर राजधानी में नए साल के मौके पर शराब बिक्री 32.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।