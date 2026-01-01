Language
    नए साल के पहले दिन कोहरे ने रोकी उड़ानें, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:18 AM (IST)

    नए साल 2026 के पहले दिन भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कम दृश्यता के चलते ...और पढ़ें

    कोहरे ने रोकी उड़ानें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नए साल 2026 के पहले दिन गुरुवार सुबह भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा।बेहद कम दृश्यता के बीच केवल एक विमान ही उड़ान भर सका, जबकि कई उड़ानें रनवे पर ही फंसी रहीं और यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा।

    सूत्रों के अनुसार, तड़के से ही हवाई अड्डा परिसर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे उड़ानों का संचालन बाधित हुआ।भुवनेश्वर और पड़ोसी शहर कटक के कई हिस्सों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे विमानों की सुरक्षित आवाजाही मुश्किल हो गई। इसके चलते कई उड़ानें रनवे पर ही खड़ी रहीं, जबकि कई प्रस्थान और आगमन में देरी हुई। 

    जमीनी रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर भारत के गंतव्यों के लिए जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानें सबसे अधिक प्रभावित रहीं। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने कम दृश्यता से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने उड़ान कार्यक्रम में बाधा की पुष्टि की।

    केवल एक उड़ान रवाना, अन्य रोकी गईं

    जानकारी के मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक भुवनेश्वर से केवल एक ही उड़ान प्रस्थान कर सकी थी।कई अन्य उड़ानें या तो विलंबित रहीं या होल्ड पर रखी गईं।दृश्यता में सुधार का इंतजार करते हुए पायलटों के साथ विमान लंबे समय तक रनवे पर खड़े देखे गए।

    अंतिम जानकारी तक हवाई अड्डा प्रशासन ने प्रभावित उड़ानों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की थी।हालांकि, सूत्रों का कहना है कि प्रस्थान और आगमन—दोनों ही प्रभावित हुए हैं।उड़ानों में बाधा के कारण यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी।कई यात्री टर्मिनल लॉबी में अपडेट का इंतजार करते नजर आए।

    भीड़ प्रबंधन और जानकारी देने के लिए ग्राउंड स्टाफ तैनात किया गया, जबकि संशोधित प्रस्थान समय समय-समय पर बताया जाता रहा।खासतौर पर उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों ने लंबे इंतजार की शिकायत की। एयरलाइनों ने तेजी से बदलते मौसम को देखते हुए यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी।