बालासोर स्टेशन पर यात्रियों से जबरन लगवाया गया 'जय श्रीराम' का नारा, आधार कार्ड न दिखाने पर मारपीट
ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को यात्रियों पर हमला करने और उन्हें 'जय श्री राम' का नारा लगाने तथा आधार कार्ड दिखाने के लिए मजबूर करने के ...और पढ़ें
एजेंसी, बालासोर। ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने यात्रियों पर हमला करने और कथित तौर पर उन्हें 'जय श्री राम' का नारा लगाने और अपने आधार कार्ड दिखाने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार रात की है। उन्होंने बताया कि कुछ यात्री, जिन्होंने खुद को प्रवासी मजदूर बताया, प्रतीक्षा कक्ष में सो रहे थे। तब इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया।
सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर कुछ उपद्रवी यात्रियों को जगाकर उनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं और उन्हें नारे लगाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं। हालांकि, पीटीआई इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत भी शेयर किया है।
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर जीआरपी के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि युवक की पहचान सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंडारदा गांव के सागर जेना के रूप में हुई है।
भाजपाई समर्थित गुंडों ने ओडिशा के बालासोर में गरीब प्रवासी मज़दूरों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए
यह गुंडागर्दी करने वाले दहशतगर्द प्रभु राम के उपासक हो ही नहीं सकते
इन सबकों पुलिस का कोई भय क्यों नहीं
उन्होंने कहा कि उसके अन्य साथियों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, "बालासोर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों पर हमला, जबरन आधार कार्ड की जांच और नारेबाजी भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का सीधा परिणाम है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। ओडिशा भय और सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा।"
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।
