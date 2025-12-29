दोस्त ने ही किया था आकाश का मर्डर: महिला से यौन सबंध को लेकर हुआ था विवाद, होटल में मिली लाश
जागरण संवाददाता बालेश्वर। ओडिशा के बालेश्वर की डीएसपी ने सोमवार दोपहर 2 बजे सहदेव खूंटा थाना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मात्र चंद दिनों पहले शहर के प्रसिद्ध होटल सूरज में घटी हत्याकांड की घटना से पर्दा उठाते हुए विस्तृत जानकारी दी थी।
डीएसपी की माने तो मयूरभंज के रहने वाले आकाश महतो तथा रामचंद्र सिंह यह दोनों मित्र थे और विवाहित थे। यह दोनों मयूरभंज के बेतनोटी पुलिस स्टेशन पर होमगार्ड की नौकरी से संबंधित जानकारी लेने आए थे।
इसके बाद यह दोनों बालेश्वर शहर चले आए थे और एक सूरज नामक एक होटल में ठहरे थे। यहां पर रामचंद्र ने अपनी प्रेमिका को फोन करके बुलाया था, जो कि एक विवाहित महिला है।
होटल में ठहरने के बाद रामचंद्र ने आकाश को शराब लाने के लिए भेजा था। जैसे ही आकाश शराब लाने गया कि रामचंद्र और उसकी प्रेमिका ने मौके का फायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाए थे।
जब इसकी भनक आकाश को लगी तो उसने भी उक्त महिला से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा प्रकट किया था, जिसका विरोध रामचंद्र और उसकी प्रेमिका दोनों ने किया था।
इसी बात को लेकर तीनों के बीच पहले कहासुनी और मारपीट हुई। इसके बाद रामचंद्र और उसकी प्रमिका ने मिलकर आकाश का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आकाश को मारने के बाद दोनों बड़ी चालाकी से होटल के कमरे का बाहर से ताला लगाकर भागने में कामयाब हो गए थे।
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
रामचंद्र जब अपने घर बेतनोटी पहुंचा तो आकाश के घर वालों ने आकाश घर क्यों नहीं लौटा जानना चाहा, लेकिन रामचंद्र सीधे-सीधे कुछ भी जवाब नहीं दे सका था। वह इधर-उधर की बातें कहने लगा।
उसकी बातों पर शक होने पर आकाश के घर वालों ने स्थानीय सहदेव खूंटा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस ने घटना की छानबीन कर होटल सूरज में पहुंच ताला तोड़ आकाश का शव बरामद किया था।
यह घटना जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। वहीं रामचंद्र की प्रेमिका अपने पति के पास जाजपुर जिला भागने में कामयाब हो गई थी। पुलिस ने आज दोनों को गिरफ्तार कर सहदेव खूंटा थाना लाई तथा डीएसपी ने बताया कि दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है।
यह घटना पूरे बालेश्वर में चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन आज दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई है । बालेश्वर पुलिस के एसपी प्रत्यूष दिवाकर ने जागरण से बातें करते हुए बताया कि यह घटना एक अति संवेदनशील घटना था तथा पुलिस की साइंटिफिक टीम और पुलिस का दो अलग-अलग टीम बनाकर उक्त घटना की जांच का दायित्व सौंपा गया था, जो की मात्र 48 घंटे के भीतर ही पुलिस घटना के तह तक पहुंचने में कामयाब हुई तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। रामचंद्र और उसकी प्रेमिका को आज गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा ।
