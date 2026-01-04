ओडिशा में अवैध पत्थर खदान में चट्टान धंसने से दो मजदूरों की मौत, कई के दबे होने की आशंका; रेस्क्यू जारी

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ढेंकानाल जिले के मोटंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान में चट्टान धंसने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार शाम उस समय हुआ, जब मजदूर खदान में पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। अचानक भारी चट्टान गिरने से मजदूर उसके नीचे दब गए।

घटना की पुष्टि करते हुए मोटंगा के तहसीलदार मनोज मांझी ने बताया कि खदान पूरी तरह अवैध पाई गई है। हादसे के बाद तत्काल खदान को सील कर दिया गया है और इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। दोषी पट्टाधारक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मलबा हटाकर दो शव बरामद हादसे की सूचना मिलते ही फायर सर्विस, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ओड्राफ), डॉग स्क्वायड और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबा हटाकर दो शव बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार एक मृतक बालेश्वर जिले का रहने वाला था, जबकि दूसरे की पहचान केंदुझर या मयूरभंज जिले के निवासी के रूप में की जा रही है।

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि संबंधित खदान का पट्टा दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका था, जबकि विस्फोटक उपयोग का लाइसेंस सितंबर 2025 में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद अवैध रूप से खनन कार्य जारी था, जो गंभीर नियम उल्लंघन है।