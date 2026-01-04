Language
    ओडिशा में अवैध पत्थर खदान में चट्टान धंसने से दो मजदूरों की मौत, कई के दबे होने की आशंका; रेस्क्यू जारी

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    ओडिशा के ढेंकानाल जिले के गोपालपुर गांव में एक अवैध पत्थर खदान में चट्टान धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार शाम को हुआ जब मजदूर पत्थर ...और पढ़ें

    अवैध पत्थर खदान में चट्टान धंसने से दो मजदूरों की मौत

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ढेंकानाल जिले के मोटंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान में चट्टान धंसने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार शाम उस समय हुआ, जब मजदूर खदान में पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। अचानक भारी चट्टान गिरने से मजदूर उसके नीचे दब गए।

    घटना की पुष्टि करते हुए मोटंगा के तहसीलदार मनोज मांझी ने बताया कि खदान पूरी तरह अवैध पाई गई है। हादसे के बाद तत्काल खदान को सील कर दिया गया है और इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। दोषी पट्टाधारक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    मलबा हटाकर दो शव बरामद

    हादसे की सूचना मिलते ही फायर सर्विस, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ओड्राफ), डॉग स्क्वायड और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबा हटाकर दो शव बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार एक मृतक बालेश्वर जिले का रहने वाला था, जबकि दूसरे की पहचान केंदुझर या मयूरभंज जिले के निवासी के रूप में की जा रही है।

    जिला खनन अधिकारी ने बताया कि संबंधित खदान का पट्टा दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका था, जबकि विस्फोटक उपयोग का लाइसेंस सितंबर 2025 में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद अवैध रूप से खनन कार्य जारी था, जो गंभीर नियम उल्लंघन है।

    जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई

    खनन अधिकारी ने कहा कि पट्टा समाप्त होने के बावजूद खनन कराना कानूनन अपराध है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

    प्रशासन ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और मजदूर दबे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी सावधानी के साथ जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।