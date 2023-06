Train Accident: ओडिशा ट्रेन हादसे के घायलों के लिए लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ, रक्तदान की लगी लंबी कतारें

बालेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के बालेश्वर जिले के बाहानागा बाजार स्टेशन के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कल हुई भीषण घटना के बाद बालेश्वर जिले में रक्तदान करने वाले लोग भी आगे आ रहे हैं। बता दें कि रक्तदान करने वालों लोगों की अस्पताल में लंबी कतारें लगी हुई हैं।

Odisha | People queue up in #Balasore to donate blood after the horrific train accident in Balasore yesterday.



As per officials, as of now 233 people have died and around 900 are injured. pic.twitter.com/3o9mGU0xov