जुबीन गर्ग को चचेरे भाई DSP संदीपन को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? सिंगर की पत्नी ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय असमिया गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के बाद उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी ने सनसनी मचा दी है। असम सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने संदीपन को हिरासत में लिया है। संदीपन असम पुलिस सेवा (एपीएस) में कमरूप जिले में तैनात एक अधिकारी हैं।

जुबीन की पत्नी गारिमा गर्ग ने खुलासा किया कि संदीपन पहली बार विदेश यात्रा पर थे और जुबीन के साथ सिंगापुर जाने की उनकी इच्छा थी। लेकिन इस यात्रा ने अब रहस्यमयी मोड़ ले लिया है, क्योंकि संदीपन इस मामले में पांचवें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं।

जुबीन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी और उस समय संदीपन उनके साथ मौजूद थे। जांच के सिलसिले में संदीपन को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और असम सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पत्नी गरिमा ने गिरफ्तारी पर क्या कहा? गारिमा गर्ग ने बताया कि संदीपन ने जुबीन के साथ सिंगापुर जाने की इच्छा जताई थी, क्योंकि वह पहले कभी विदेश नहीं गए थे। गारिमा के अनुसार, "जब संदीपन ने जुबीन के साथ जाने की बात कही, तो जुबीन ने खुशी-खुशी उन्हें अपने साथ ले लिया।"

गारिमा ने यह भी कहा कि उन्हें संदीपन की गिरफ्तारी की जानकारी है, लेकिन वह जांच पर टिप्पणी करने से बच रही हैं। उन्होंने कहा, "हो सकता है कि संदीपन के बयानों में कोई सुराग मिला हो। जांच चल रही है, और मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती।"

एसआईटी के प्रमुख और असम पुलिस के विशेष डीजीपी (सीआईडी) एमपी गुप्ता ने कहा, "हमने संदीपन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। चूंकि जांच जारी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता।" कैसा था जुबीन और संदीपन का रिश्ता? गारिमा ने जुबीन और संदीपन के बीच गहरे रिश्ते को याद किया। उन्होंने बताया कि जुबीन अपने चचेरे भाई पर गर्व करते थे, खासकर जब संदीपन ने हाल ही में असम पुलिस सेवा में कदम रखा। इससे पहले संदीपन मॉडलिंग और एक्टिंग करते थे। गारिमा ने कहा, "संदीपन ने हमारे साथ 3-4 मॉडलिंग प्रोजेक्ट किए थे। ज़ुबीन हमेशा नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते थे और संदीपन उनके पहले चचेरे भाई होने के नाते उन्हें बहुत प्यार करते थे।"