Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी ने किया गाजा शांति योजना का स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की जमकर की तारीफ

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:12 AM (IST)

    गाजा में शांति स्थापना की दिशा में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में, इजरायल और हमास के बीच एक समझौते पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि होगी। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व की भी सराहना की और स्थायी शांति की उम्मीद जताई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी ने किया गाजा शांति योजना का स्वागत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में शांति स्थापना की ओर पहला कदम बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ने गुरुवार को बताया कि इजरायल और हमास अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित गाजा समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मएक्स पर कहा कि इस शांति समझौते से बंधकों की रिहाई और गाजा में लोगों को मानवीय सहायता में बढ़ोतरी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के पीएमबेंजामिननेतन्याहू की तारीफ भी की है।

     पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर क्या कहा?

     पीएम मोदी ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने की घोषणा

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्डट्रंप ने कहा कि सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। ट्रंप ने इस हमास और गाजा के बीच शांति समझौते के पहले चरण पर बनी सहमति को लेकर कतर, मिस्र, और तुर्किए के प्रयासों को भी धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराय, आसपास के सभी देशों और अमेरिका के लिए एक बेहद खास दिन है। बहुत जल्द बंधकों को रिहा किए जाएगा। इजरायल भी अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा।

    शांति समझौते के पहले चरण में क्या होगा?

     ट्रंप के इस पीस प्लान के पहले चरण के तहत गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पांच क्रॉसिंग तुरंत खोलना, गाजा वापसी मानचित्र में बदलाव और पहले चरण में 20 इजरायली बंदियों को रिहा किया जाना है। वहीं, इजरायल भी अपनी जेलों से फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 

    यह भी पढ़ें: शांति समझौता के बीच ट्रंप का मिडिल-ईस्ट दौरा, इस दिन यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति; क्या निकलेगा फैसला?

    यह भी पढ़ें: इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर बन रही बात, हमास ने सौंपी सूची