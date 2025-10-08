इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर बन रही बात, हमास ने सौंपी सूची

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिस्त्र के शर्म अल-शेख शहर में गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर इजरायल और हमास के अधिकारियों के बीच चल रही परोक्ष वार्ता में तेजी आ गई है। बंधकों की रिहाई पर बात आगे बढ़ती दिख रही है। हमास ने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली की सूची सौंपी है। इजरायल, अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंचने वाले हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना के तहत सोमवार से चल रही यह वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के चलते वार्ता में शामिल प्रतिनिधिमंडल अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुश्नर और विशेष दूत स्टीव विटकोफ को भेजा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी रणनीतिक मामलों के मंत्री रान डोरमर को रवाना किया है। जबकि गाजा युद्ध खत्म कराने के लिए लंबे समय से मध्यस्थता कर रहे कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी भी शामिल होंगे।

हमास ने कहा कि उसने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की सूची सौंप दी है। वह वार्ता को लेकर आशावादी है।हमास बंधकों के बदले इजरायल की तरफ से पकड़े गए फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। उसने जो सूची सौंपी है, उसमें कई प्रमुख फलस्तीनी कैदी भी शामिल हैं। हमास ने बताया कि परोक्ष वार्ता अभी तक केवल तीन मुद्दों युद्ध को रोकना, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और बंधकों-कैदियों की अदला-बदली समझौते पर केंद्रित रही है।

हमास के निरस्त्रीकरण की मांग हालांकि इस संगठन ने अभी तक सबसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा से इन्कार किया है। इजरायल ने हमास के निरस्त्रीकरण की मांग की है। इस बारे में फलस्तीनी सूत्रों का कहना है कि फलस्तीनी भूमि पर इजरायल का कब्जा रहने तक हमास इस मांग को नहीं मानेगा। बता दें कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजरायल में बड़े पैमाने पर हमला किया था। करीब 1200 लोगों की हत्या की गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चला रखा है। इसमें अब तक 67 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं।

इजरायल ने धीमा किया सैन्य अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर इजरायल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान धीमा कर दिया है। हालांकि उसने गाजा में हमलों को पूरी तरह बंद नहीं किया है। गाजा के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में आठ लोग मारे गए। एक दिन में मरने वालों की यह संख्या पिछले कुछ हफ्तों में सबसे कम है।