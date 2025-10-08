Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर बन रही बात, हमास ने सौंपी सूची

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:43 PM (IST)

    मिस्त्र के शर्म अल-शेख में इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए परोक्ष वार्ता चल रही है। हमास ने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली की सूची सौंपी है, जिससे रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान धीमा कर दिया है। हमास वार्ता को लेकर आशावादी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमास ने सौंपी बंधकों की सूची फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिस्त्र के शर्म अल-शेख शहर में गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर इजरायल और हमास के अधिकारियों के बीच चल रही परोक्ष वार्ता में तेजी आ गई है। बंधकों की रिहाई पर बात आगे बढ़ती दिख रही है। हमास ने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली की सूची सौंपी है। इजरायल, अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंचने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना के तहत सोमवार से चल रही यह वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के चलते वार्ता में शामिल प्रतिनिधिमंडल अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुश्नर और विशेष दूत स्टीव विटकोफ को भेजा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी रणनीतिक मामलों के मंत्री रान डोरमर को रवाना किया है। जबकि गाजा युद्ध खत्म कराने के लिए लंबे समय से मध्यस्थता कर रहे कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी भी शामिल होंगे।

    हमास ने कहा कि उसने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की सूची सौंप दी है। वह वार्ता को लेकर आशावादी है।हमास बंधकों के बदले इजरायल की तरफ से पकड़े गए फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। उसने जो सूची सौंपी है, उसमें कई प्रमुख फलस्तीनी कैदी भी शामिल हैं। हमास ने बताया कि परोक्ष वार्ता अभी तक केवल तीन मुद्दों युद्ध को रोकना, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और बंधकों-कैदियों की अदला-बदली समझौते पर केंद्रित रही है।

    हमास के निरस्त्रीकरण की मांग

    हालांकि इस संगठन ने अभी तक सबसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा से इन्कार किया है। इजरायल ने हमास के निरस्त्रीकरण की मांग की है। इस बारे में फलस्तीनी सूत्रों का कहना है कि फलस्तीनी भूमि पर इजरायल का कब्जा रहने तक हमास इस मांग को नहीं मानेगा। बता दें कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजरायल में बड़े पैमाने पर हमला किया था। करीब 1200 लोगों की हत्या की गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चला रखा है। इसमें अब तक 67 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं।

    इजरायल ने धीमा किया सैन्य अभियान

    अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर इजरायल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान धीमा कर दिया है। हालांकि उसने गाजा में हमलों को पूरी तरह बंद नहीं किया है। गाजा के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में आठ लोग मारे गए। एक दिन में मरने वालों की यह संख्या पिछले कुछ हफ्तों में सबसे कम है।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर के इनपुट के साथ)