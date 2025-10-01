सिंगर जुबीन गर्ग केस की जांच के बाद चर्चा में सिंगापुर संधि, पढ़ें क्या है MLAT जो सुलझा सकती है गुत्थी

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए भारत सरकार ने सिंगापुर से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत मदद मांगी है। गृह मंत्रालय ने असम पुलिस की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए यह अनुरोध किया है। 2005 में भारत और सिंगापुर के बीच हुई संधि के तहत जुबीन गर्ग मामले में जांच एजेंसियां सबूत जुटा सकेंगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच के सिलसिले में केंद्र सरकार ने सिंगापुर के अधिकारियों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) के लिए एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है। X पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "गृह मंत्रालय ने हमारे प्रिय जुबीन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में असम पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर औपचारिक रूप से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू कर दी है।"

The Govt of Assam has submitted a formal request to the Ministry of Home Affairs to invoke the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) with Singapore in connection with the unfortunate demise of our beloved Zubeen.

Once invoked, this will ensure full cooperation from Singaporean… — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2025 क्या होता है MLAT संधि? भारत और सिंगापुर के बीच साल 2005 में एक पारस्परिक संधि हुई थी, जो दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स (MLAT) का फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसी के जरिए दोनों देशों के सक्षम प्राधिकार जुबिन गर्ग मामले की जांच कर सकेंगे।