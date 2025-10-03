Jubeen Garg Death: 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए बैंड के दो सदस्य; SC में भी पहुंचा मामला

असम की अदालत ने गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले में शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत ने सीबीआई या एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पुलिस ने प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की एक अदालत ने गायक-संगीतकार जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्यों शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गायक की मृत्यु के संबंध में 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस बीच, महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत ने सीबीआई या एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष डीजीपी (सीआईडी) और मामले में गठित नौ सदस्यीय एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि कामरूप मेट्रोपालिटन जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे की पूछताछ के लिए याचिका स्वीकार की और दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। चारों आरोपितों से पूछताछ जारी है।

लगाए गए हत्या के आरोप बैंड में ड्रमर गोस्वामी और सह-गायिका महंत को गुरुवार को कई दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 52 वर्षीय असमिया संगीत आइकन जुबीन की मौत के समय 19 सितंबर को दोनों समुद्र में सिंगापुर के यॉट पर मौजूद थे।