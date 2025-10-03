Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jubeen Garg Death: 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए बैंड के दो सदस्य; SC में भी पहुंचा मामला

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    असम की अदालत ने गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले में शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत ने सीबीआई या एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पुलिस ने प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया अपडेट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की एक अदालत ने गायक-संगीतकार जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्यों शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गायक की मृत्यु के संबंध में 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

    इस बीच, महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत ने सीबीआई या एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष डीजीपी (सीआईडी) और मामले में गठित नौ सदस्यीय एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि कामरूप मेट्रोपालिटन जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे की पूछताछ के लिए याचिका स्वीकार की और दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। चारों आरोपितों से पूछताछ जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगाए गए हत्या के आरोप 

    बैंड में ड्रमर गोस्वामी और सह-गायिका महंत को गुरुवार को कई दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 52 वर्षीय असमिया संगीत आइकन जुबीन की मौत के समय 19 सितंबर को दोनों समुद्र में सिंगापुर के यॉट पर मौजूद थे।

    पुलिस ने प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव आयोजक श्यामकानू महंत के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए हैं, जिन्हें बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वे भी सीआईडी की हिरासत में 14 दिन के लिए हैं।

    सीबीआई या एनआईए से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

    इस बीच, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानू महंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें राज्य सीआईडी से जांच को सीबीआई या एनआईए में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु के संदर्भ में जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की भी मांग की।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि तैरते समय डूबने से हुई जुबीन की मौत, जांच में हुआ खुलासा