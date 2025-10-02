Language
    स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि तैरते समय डूबने से हुई जुबीन की मौत, जांच में हुआ खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    सिंगापुर में असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत तैरते समय डूबने से हुई। भारत-आसियान पर्यटन वर्ष में भाग लेने के लिए वे सिंगापुर में थे।सिंगापुर पुलिस बल ने भारतीय उच्चायोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जिसमें डूबने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने पहले ही किसी गड़बड़ी से इनकार किया था।

    स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि तैरते समय डुबने से हुई जुबीन की मौत (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं, बल्कि सिंगापुर के एक द्वीप पर तैरते समय डूबने से हुई। गुरुवार को मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई। वह भारत-आसियान पर्यटन वर्ष और भारत- सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में थे, जहां 19 सितंबर को उनका निधन हो गया।

    सिंगापुर से प्रकाशित अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने कहा कि उन्होंने भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर जुबीन गर्ग की मृत्यु के संबंध में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है।

    उच्चायोग को मिली रिपोर्ट

    उच्चायोग का कहना है कि उसे रिपोर्ट मिल गई है। एक सूत्र के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि जुबीन की मौत डूबने से हुई। एसपीएफ ने पहले 52 वर्षीय गायक की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया था। अखबार ने एलआइएमएन ला कार्पोरेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एनजी काइलिंग के हवाले से कहा, ''जुबीन गर्ग के मामले में कोरोनर की जांच से उनके डूबने से जुड़ी घटनाओं के क्रम का पता चल सकता है।''

    जुबीन की हत्या का कोई संदेह नहीं

    कोरोनर मृत्यु का कारण पता लगाने वाला अधिकारी होता है जो हिंसक या संदिग्ध मौतों की जांच करके मृत्यु के कारण और तरीके का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। बहरहाल, अखबार के अनुसार एनजी काइलिंग ने यह भी कहा कि ''गड़बड़ी'' शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन एसपीएफ के शुरुआती बयान का मतलब यह लगाया जा सकता है कि उन्हें इस बात का संदेह नहीं है कि जुबीन की हत्या हुई थी या उनकी मृत्यु किसी आपराधिक हिंसा के परिणामस्वरूप हुई थी।

    उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर को जुबीन सिंगापुर के पास सेंट जोंस द्वीप पर थे, जहां से उन्हें बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला गया था और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया था। उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी।

