जुबीन गर्ग की मौत पर पुलिस को मिली अहम रिपोर्ट, सिंगापुर को लेकर भी आया नया अपडेट 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत के संबंध में असम पुलिस को सिंगापुर के अधिकारियों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जुबीन की पिछले महीने समुद्र में तैरते समय सिंगापुर में मौत हो गई थी।

वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जुबीन की मौत के कारणों की जांच कर रहे राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने सिंगापुर के उन लोगों को दूसरी बार समन जारी किया है जो जुबीन के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे ताकि वे उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवा सकें।

'बिना मंजूरी के सिंगापुर नहीं जा सकती असम पुलिस' सीआईडी के एसडीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, इस मामले में मदद के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का सहारा लिया गया है। हमने सीसीटीवी फुटेज आदि जैसी आवश्यक मदद के लिए उन्हें पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय के माध्यम से वहां के अधिकारियों को अनुरोध भेजा गया है। जांच शुरू होने के तुरंत बाद अनुरोध भेजा गया था। उन्हें अनुरोध प्राप्त हो गया है। यह उनके विचाराधीन है। असम पुलिस की टीम उचित मंजूरी के बिना सिंगापुर नहीं जा सकती और वह वहां से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए कानूनी तरीकों का सहारा ले रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या बोले अधिकारी? गुप्ता ने दावा किया कि सिंगापुर के अधिकारियों से अब तक सूचना न मिलने से जांच में किसी भी तरह की बाधा नहीं आई है। जुबीन के शव की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा कि विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसे गुवाहाटी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) को सौंप दिया गया है। जीएमसीएच की टीम इसकी जांच कर अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद हम इसे अदालत को सौंप देंगे और इसकी एक प्रति परिवार को भी देंगे।