जुबीन गर्ग के मौत मामले में CM हिमंता की चेतावनी, जांच में सहयोग न करने पर होगी कठोर कार्रवाई
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक जुबीन गर्ग मामले पर कहा कि अंतिम समय में उनके साथ सिंगापुर में नौका पर मौजूद लोगों की वापसी उन पर निर्भर है। एसआइटी जांच के लिए 6 अक्टूबर तक नहीं आने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। सरकार उन्हें वापस नहीं ला सकती पर माता-पिता से बात कर सकती है।
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि गायक जुबीन गर्ग के अंतिम समय में सिंगापुर में नौका पर उनके साथ मौजूद लोगों की वापसी पूरी तरह से उन पर निर्भर होगी। लेकिन अगर वे छह अक्टूबर की समय सीमा के भीतर एसआइटी जांच के लिए नहीं आते हैं, तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनकी वापसी पूरी तरह से उन पर निर्भर करेगी। असम सरकार उन्हें सिंगापुर से वापस नहीं ला सकती, लेकिन हम उनके माता-पिता से बात कर सकते हैं, ताकि वे उन्हें जांच के लिए वापस आने के लिए कह सकें। अगर वे सोमवार तक वापस नहीं आते हैं, तो हमें कठोर कदम उठाने होंगे। हमें उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से वापस लाना होगा।''
इस बीच, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे एक हाथी के बच्चे का नाम गायक जुबीन गर्ग के लोकप्रिय गीत 'मायाबिनी' के नाम पर रखा गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- जुबीन गर्ग मौत मामला: 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज, CM हिमंत सरमा ने दिए जांच तेज करने के आदेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।