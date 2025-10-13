Zubeen Garg Case: दूसरे समन के बाद सिंगापुर से असम पहुंचे तीन NRI, सीआईडी ने शुरू की पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर गायक जुबीनगर्ग की मौत मामले की जांच की जा रही है। इस बीच सिंगापुर में अंतिम क्षणों में मौजूदगी के गवाह रहे तीन और असमिया प्रवासी सोमवार को अपने खिलाफ जारी दूसरे नोटिस के जवाब में पुलिस के सामने पेश हुए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो दिनों में सिंगापुर में रहने वाले कुछ और असमिया प्रवासी भारतीयों के असम पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने आने की उम्मीद है। तीनों NRI से पूछताछ हुई शुरू इस मामले को लेकर आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिओलंगसतनारजारी, परीक्षित शर्मा और सिद्धार्थ बोरा सुबह सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जबकि एक अन्य प्रवासी भास्कर ज्योति दत्ता के भी दिन में बाद में पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हमने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हम चौथे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं।

10 नए लोगों को पुलिस ने जारी किया समन असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 नए लोगों को भी पुलिस ने समन जारी किया है। इससे पहले, सिंगापुर से केवल एक असमिया व्यक्ति, रूपकमलकलिता, सीआईडी के सामने पेश हुए और उनसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। पुलिस ने इससे पहले समन जारी कर आठ लोगों को 6 अक्तूबर तक पेश होने को कहा था।