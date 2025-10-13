Zubeen Garg Case: दूसरे समन के बाद सिंगापुर से असम पहुंचे तीन NRI, सीआईडी ने शुरू की पूछताछ
गायक जुबीन गर्ग से जुड़े एक मामले में सिंगापुर से तीन एनआरआई असम पहुंचे हैं। सीआईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जांच में सहयोग किया। उनसे जुबीन गर्ग के एक कार्यक्रम में कथित दुर्व्यवहार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले समन की अनदेखी के बाद सीआईडी ने दूसरा समन जारी किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर गायक जुबीनगर्ग की मौत मामले की जांच की जा रही है। इस बीच सिंगापुर में अंतिम क्षणों में मौजूदगी के गवाह रहे तीन और असमिया प्रवासी सोमवार को अपने खिलाफ जारी दूसरे नोटिस के जवाब में पुलिस के सामने पेश हुए।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो दिनों में सिंगापुर में रहने वाले कुछ और असमिया प्रवासी भारतीयों के असम पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने आने की उम्मीद है।
तीनों NRI से पूछताछ हुई शुरू
इस मामले को लेकर आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिओलंगसतनारजारी, परीक्षित शर्मा और सिद्धार्थ बोरा सुबह सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जबकि एक अन्य प्रवासी भास्कर ज्योति दत्ता के भी दिन में बाद में पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हमने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हम चौथे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
10 नए लोगों को पुलिस ने जारी किया समन
असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 नए लोगों को भी पुलिस ने समन जारी किया है। इससे पहले, सिंगापुर से केवल एक असमिया व्यक्ति, रूपकमलकलिता, सीआईडी के सामने पेश हुए और उनसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। पुलिस ने इससे पहले समन जारी कर आठ लोगों को 6 अक्तूबर तक पेश होने को कहा था।
सिंगापुर में हुई थी जुबीन की मौत
उल्लेखनीय है कि मशहूर सिंगरजुबीनगर्ग की मौत सिंगापुर में हो गई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में हुई उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि सिंगरजुबीननॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
