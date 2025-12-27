'अरावली सत्याग्रह यात्रा' निकालेगी यूथ कांग्रेस, गुजरात से शुरू होकर दिल्ली में होगी समाप्त

पीटीआई, नई दिल्ली। यूथ कांग्रेस सात जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा शुरू करेगी। अरावली पर्वतमाला को पुन:परिभाषित करने के प्रस्ताव को वापस लेने तथा खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांगों को लेकर यह यात्रा सात जनवरी को गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान और हरियाणा होते हुए 20 जनवरी को दिल्ली में समाप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, असलियत यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव भेजा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। पहले अरावली में खनन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भंग कर दिया।