राजस्थान में गौ सेवकों पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, लोगों ने मारपीट कर गांव में घुमाया
जयपुर, राजस्थान में एक युवक को गौ सेवकों पर रील बनाना महंगा पड़ा। रील सामने आने के बाद लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे कस्बे में घुमाया। बनवारी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले में इंटरनेट मीडिया पर गौ सेवकों पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। रील सामने आने के बाद रील बनाने वाले युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद कस्बे में गिरेबान पकड़कर पूरे गांव में घुमाया गया।
बनवारी को जो लोग कस्बे में घुमा रहे थे उनकी टी शर्ट के पीछे गौरक्षक लिखा हुआ था। तूंगा पुलिस थाना अधिकारी राम मीणा ने बताया कि घटना 17 दिसंबर की है। बनवारी की तूंगा में फुटवेयर की दुकान है। घटना के दिन गौरव शर्मा और उसके दो दर्जन साथी बनवारी की दुकान पर पहुंचे।
क्या है पूरा मामला?
उन्होंने दुकान पर पहुंचते ही बनवारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस संबंध में बनवारी ने 17 दिसंबर को ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दरअसल, पूरे विवाद का कारण यह है कि बनवारी ने रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की थी।
रील में बनवारी ने गौ रक्षकों को लेकर अपशब्द बोलते हुए कहा था कि पहले माता-पिता को रोटी दो। माता-पिता रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। मैं मेरी आंखों से गौरक्षा को देख चुका हूं। मैं उन पर अध्ययन कर रहा हूं, उनके माता-पिता तो भूखे मर रहे हैं। गौ रक्षक चंदे की सिगरेट और गांजा पी रहे हैं। गोमाता का सम्मान करो। इससे कुछ युवक नाराज हो गए थे।
