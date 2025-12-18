राजस्थान में गौ सेवकों पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, लोगों ने मारपीट कर गांव में घुमाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले में इंटरनेट मीडिया पर गौ सेवकों पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। रील सामने आने के बाद रील बनाने वाले युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद कस्बे में गिरेबान पकड़कर पूरे गांव में घुमाया गया।

बनवारी को जो लोग कस्बे में घुमा रहे थे उनकी टी शर्ट के पीछे गौरक्षक लिखा हुआ था। तूंगा पुलिस थाना अधिकारी राम मीणा ने बताया कि घटना 17 दिसंबर की है। बनवारी की तूंगा में फुटवेयर की दुकान है। घटना के दिन गौरव शर्मा और उसके दो दर्जन साथी बनवारी की दुकान पर पहुंचे।

क्या है पूरा मामला ? उन्होंने दुकान पर पहुंचते ही बनवारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस संबंध में बनवारी ने 17 दिसंबर को ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दरअसल, पूरे विवाद का कारण यह है कि बनवारी ने रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की थी।