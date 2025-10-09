'लिंग अनुपात में 10 साल का लाभ खत्म', योगेंद्र यादव ने क्यों की SIR की आलोचना?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ने एक ही झटके में 47 लाख वयस्कों और 16 लाख महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया है।

एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, उन्होंने अनियमितताओं के कई विवरण भी दिए, जब शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उनके इस दावे के सबूत पेश करने को कहा कि लाखों लोग मताधिकार से वंचित हैं।

चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति आयोग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हलफनामों में झूठे दावे कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य कानूनी सेवा अध्यक्ष को लोगों को उनकी अपील दायर करने में मदद करने के लिए अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और सरकारी वकीलों को तैनात करने के लिए कहा है कि आयोग के इस दावे के मद्देनजर कि एक भी व्यक्ति ने मतदाता सूची से अपने नाम के बहिष्करण को चुनौती नहीं दी है और इसलिए, कोई अनुचित बहिष्कार नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ताओं ने क्या लगाया आरोप? मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मताधिकार से वंचित लोग अपील नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं भेजी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से अपने दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था।

योगेंद्र यादव ने क्या कहा? आज सुनवाई के दौरान योगेन्द्र यादव ने अदालत से कहा, "बिहार में लिंगानुपात में 10 वर्षों की प्रगति समाप्त हो गई।" यादव ने कहा, "पहले मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या का अंतर 20 लाख हुआ करता था। इस जनवरी में यह घटकर 7 लाख रह गया।" उन्होंने आगे कहा, "एसआईआर, इसे फिर से 16 लाख कर दिया। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में ऐसा न हो।"

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा उपाय पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, "यह विवाद चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर नहीं है। यह सुझाए जा रहे संशोधनों की प्रकृति को लेकर है। एसआईआर ने जो किया है, वह यह है कि उसने एक सामान्य, सौम्य प्रक्रिया को हथियार बना दिया है।"

उन्होंने कहा कि इस यात्रा में आयोग ने तीन विषैले हथियारों का इस्तेमाल किया है - प्रणालीगत बहिष्कार, संरचनात्मक बहिष्कार, तथा लक्षित बहिष्कार की संभावना। उन्होंने तर्क दिया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा 47 लाख की कमी आई है। उन्होंने कहा, "जब एसआईआर शुरू हुआ था, तब 27 लाख लोगों की कमी थी। एक झटके में यह 81 लाख तक पहुंच गई। वे इतिहास का एक भी चुनाव बता दें, जहां वयस्क आबादी और मतदाताओं के बीच का अंतर 81 लाख रहा हो।"