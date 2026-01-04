'एक्स' हटाएगा गैरकानूनी कंटेंट, हमेशा के लिए प्रतिबंधित होंगे ऐसा कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' गैरकानूनी कंटेंट को हटाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। साथ ही ऐसा कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर्स के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करेगा और जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ काम करेगा।

एलन मस्क के स्वामित्व वाले 'एक्स' के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट से यह बयान रविवार को जारी किया गया। इससे पहले मस्क ने 'एक्स' पर अनुचित तस्वीरों को लेकर एक पोस्ट के जवाब में कहा, ''जो कोई भी गैरकानूनी कंटेंट बनाने के लिए ग्रोक का इस्तेमाल करेगा, उसे वही नतीजे भुगतने होंगे जो गैरकानूनी कंटेंट अपलोड करने वालों को भुगतने पड़ते हैं।''

एक्स ने दोहराया मस्क का रुख एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने गैरकानूनी कंटेंट पर मस्क के रुख को दोहराया और कहा, ''हम एक्स पर बाल यौन शोषण सामग्री समेत गैरकानूनी कंटेंट के विरुद्ध इसे हटाकर, अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद करके और जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों व कानूनी एजेंसियों के साथ काम करके कार्रवाई करते हैं। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने 'एक्स' के नियमों का एक लिंक भी शेयर किया, जिसमें आपसी सहमति से बनाए गए और शेयर किए गए एडल्ट न्यूडिटी या सेक्सुअल बिहेवियर को शेयर करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसे उचित तरीके से लेबल किया गया हो और प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया हो।

मंत्रालय ने तलब की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट गौरतलब है कि भारत सरकार ने पाया है कि एक्स पर अश्लील, आपत्तिजनक और अन्य गैरकानूनी कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं जो स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। मस्क और ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के दो जनवरी को जारी किए गए निर्देश के बाद आया है, जिसमें सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट को, खासकर एआई एप ग्रोक द्वारा बनाए गए कंटेंट को तुरंत हटाने या कानून के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने 'एक्स' से 72 घंटों में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की थी।

मस्क ने वेनेजुएला के लिए मुफ्त स्टारलिंक सेवाओं की घोषणा की वहीं, एलन मस्क ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सेटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक वेनेजुएला में चल रहे संकट के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए वहां के लोगों को एक महीने के लिए मुफ्त ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान करेगी।