पुतिन के प्लेन में क्यों लिखा होता है 'РОССИЯ', क्या है इसका मतलब? एक-एक शब्द का है ये अर्थ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट दिल्ली में उतरा, लोगों का ध्यान विमान पर लिखे एक शब्द पर गया, जो दूर से 'POCCNR' जैसा दिखता है। दरअसल, यह रूस के नाम 'РОССИЯ' की साइरिलिक लिपि है, जिसे कई लोग पहली नजर में पहचान नहीं पाते।