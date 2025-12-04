Language
    Aurus Senat छोड़ फॉर्च्यूनर में साथ बैठे मोदी-पुतिन, क्या है इस सीन का चीन कनेक्शन?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में दिखे, जिसने भारत-रूस के गहरे रिश्ते को दर्शाया। इससे पहले, SCO शिखर सम्मेल ...और पढ़ें

    Hero Image

    फिर दोहराया सितंबर का सीन PM मोदी की फॉर्च्यूनर में सवार हुए पुतिन (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से निकलते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे दिखाई दिए। यह दृश्य भारत-रूस रिश्तों की गर्मजोशी को साफ दिखाता है। पुतिन के विमान के उतरने से पहले ही फ्लाइट रडार 24 ने बताया कि उनकी फ्लाइट दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई थी।

    दोनों नेता एक ही कार में सफर करते दिखे

    PM मोदी और पुतिन एक ही वाहन में एयरपोर्ट से बाहर आए। इससे पहले भी दोनों नेता सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन शहर में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही कार में साथ बैठे थे। उस समय वे बैठक स्थल से बातचीत के लिए तय लोकेशन तक एक ही गाड़ी में गए थे।

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 8.28.17 PM

    चीन में हुए SCO कार्यक्रम के समय पीएम मोदी की कार पुतिन की कारAurus Senatके पीछे चल रही थी। लेकिन दिल्ली में नजारा उल्टा रहा। यहां रूसी राष्ट्रपति की कार प्रधानमंत्री मोदी की टोयोटा फॉर्च्यूनर के पीछे चलती दिखी।

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 8.28.17 PM (1)

    अमेरिका के दबाव के बीच दिखा दोस्ताना संकेत

    SCO में दोनों का साथ सफर उस समय खास माना गया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल व्यापार पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ऐसे माहौल में मोदी-पुतिन की एक ही कार में तस्वीर ने मजबूत साझेदारी का संदेश दिया था।

