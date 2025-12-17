कर्नाटक में सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिले कीड़े, बावर्ची की हो गई छुट्टी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े निकल आए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में बावर्ची और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

कोप्पल जिले के डिप्टी कमिश्नर सुरेश बी इतनाल ने इस मामले में गंभीर रूप से जांच शुरू की। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में आने वाली खाद्य सामग्री के गोदाम और उसके भंडारण की जगहों का भी निरीक्षण किया। मिड-डे मील में निकले कीड़े डिप्टी कमिश्नर सुरेश ने स्कूल में जांच के दौरान निराशा हाथ लगी। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि आखिर बच्चों को इतना खराब खाना मिड-डे मील में कैसे दिया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने ये भी सवाल उठाए कि क्या ऐसा खाना खुद वे अधिकारी खा सकते हैं।