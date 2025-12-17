कर्नाटक में सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिले कीड़े, बावर्ची की हो गई छुट्टी
कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े निकलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में बावर्ची और दो कर्मचार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े निकल आए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में बावर्ची और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
कोप्पल जिले के डिप्टी कमिश्नर सुरेश बी इतनाल ने इस मामले में गंभीर रूप से जांच शुरू की। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में आने वाली खाद्य सामग्री के गोदाम और उसके भंडारण की जगहों का भी निरीक्षण किया।
मिड-डे मील में निकले कीड़े
डिप्टी कमिश्नर सुरेश ने स्कूल में जांच के दौरान निराशा हाथ लगी। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि आखिर बच्चों को इतना खराब खाना मिड-डे मील में कैसे दिया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने ये भी सवाल उठाए कि क्या ऐसा खाना खुद वे अधिकारी खा सकते हैं।
एनडीटीवी से बातचीत में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नुरप्तुगा-सहायता प्राप्त स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े मिलने की जानकारी सामने आई थी। आज मैं उस स्कूल में लंच के समय गया। आज वहां कुछ भी गलत नहीं दिखा।
बावर्ची समेत 3 लोग निलंबित
अधिकारी ने आगे बताया कि 9 दिसंबर को इस स्कूल के मिड-डे मील में दाल में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी। उस दाल को तुरंत ही कूड़े में फेंक दिया गया। लेकिन लापरवाही की वजह से वो दाल इस्तेमाल हो चुकी थी।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ये लापरवाही बावर्ची और उसके दो सहयोगियों की वजह से हुई, जिन्होंने उसकी खाना बनाने में मदद की थी। इन तीनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें- 'इंसानियत फेल हो गई, लेकिन...', बेंगलुरु सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों ने मृतक की आंखें की दान
यह भी पढ़ें- कर्नाटक में 3 साल में 2800 किसानों ने की आत्महत्या, राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।