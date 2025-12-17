Language
    कर्नाटक में सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिले कीड़े, बावर्ची की हो गई छुट्टी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े निकलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में बावर्ची और दो कर्मचार ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े निकल आए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में बावर्ची और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

    कोप्पल जिले के डिप्टी कमिश्नर सुरेश बी इतनाल ने इस मामले में गंभीर रूप से जांच शुरू की। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में आने वाली खाद्य सामग्री के गोदाम और उसके भंडारण की जगहों का भी निरीक्षण किया।

    मिड-डे मील में निकले कीड़े

    डिप्टी कमिश्नर सुरेश ने स्कूल में जांच के दौरान निराशा हाथ लगी। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि आखिर बच्चों को इतना खराब खाना मिड-डे मील में कैसे दिया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने ये भी सवाल उठाए कि क्या ऐसा खाना खुद वे अधिकारी खा सकते हैं।

    एनडीटीवी से बातचीत में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नुरप्तुगा-सहायता प्राप्त स्कूल के मिड-डे मील में कीड़े मिलने की जानकारी सामने आई थी। आज मैं उस स्कूल में लंच के समय गया। आज वहां कुछ भी गलत नहीं दिखा।

    बावर्ची समेत 3 लोग निलंबित

    अधिकारी ने आगे बताया कि 9 दिसंबर को इस स्कूल के मिड-डे मील में दाल में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी। उस दाल को तुरंत ही कूड़े में फेंक दिया गया। लेकिन लापरवाही की वजह से वो दाल इस्तेमाल हो चुकी थी।

    डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ये लापरवाही बावर्ची और उसके दो सहयोगियों की वजह से हुई, जिन्होंने उसकी खाना बनाने में मदद की थी। इन तीनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है।

