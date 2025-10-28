Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पश्चिम बंगाल में गिरा दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल, 5 लोग घायल; तेज हवाओं के कारण हुआ हादसा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के चंदननगर में तेज हवाओं के चलते दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल गिर गया, जिससे 5 लोग घायल हो गए। पंडाल अपनी विशालता के लिए मशहूर था और दूर-दूर से लोग इसे देखने आते थे। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पश्चिम बंगाल में गिरा दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    राजीव कुमार झा, कोलकाता। बंगाल के हुगली जिले के चंदननगर में प्रसिद्ध जगद्धात्री पूजा के दौरान मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल तेज हवाओं के बीच गिर गया। इस हादसे में पांच श्रद्धालु घायल हो गए और घटना से लोगों में दहशत फैल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदननगर के कनाईलाल पल्ली जगद्धात्री पूजा समिति ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इस बार लगभग 75 फीट ऊंचा यह विशाल जगद्धात्री पंडाल बनाया था। जिसमें देवी जगद्धात्री की विशाल फाइबर की मूर्ति स्थापित की गई थी। समिति ने न सिर्फ चंदननगर में अब तक का सबसे ऊंचा बल्कि दुनिया का यह सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल होने का दावा किया था।

    पंडालों की सुरक्षा पर उठे सवाल

    हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर पूजा पंडालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अत्यधिक ऊंचाई और वजन के असंतुलन के कारण यह पंडाल अस्थिर हो गया था, जिससे तेज हवाओं के चलते इसका पूरा ढांचा गिर गया।

    चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त आइपीएस अमित पी ज्वालगी ने घटना में पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायल का इलाज जारी है। उन्होंने दावा किया कि पंडाल गिरने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस व फायर टीम के साथ मिलकर स्थानीय निवासियों ने कई घायलों को बचाया। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

    कई दर्शक थे मौजूद

    हादसे के बाद घटनास्थल वाली जगह को सील कर दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आयोजक के पास सुरक्षा संबंधी उचित मंजूरी थी या नहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, चंदननगर में जगद्धात्री पूजा के दौरान पहली बार ऐसी घटना घटी है। हादसे के समय कई दर्शक पंडाल के भीतर मौजूद थे। मालूम हो कि चंदननगर की जगद्धात्री पूजा अपनी विशाल प्रतिमा और मनमोहक लाइटिंग के लिए दुनिया में मशहूर है।

    'समाज हमें माफ नहीं करेगा...', कोरोना में डॉक्टरों की मौत से जुड़े मामले पर SC की टिप्पणी