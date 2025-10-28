पश्चिम बंगाल में गिरा दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल, 5 लोग घायल; तेज हवाओं के कारण हुआ हादसा

राजीव कुमार झा, कोलकाता। बंगाल के हुगली जिले के चंदननगर में प्रसिद्ध जगद्धात्री पूजा के दौरान मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब दुनिया का सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल तेज हवाओं के बीच गिर गया। इस हादसे में पांच श्रद्धालु घायल हो गए और घटना से लोगों में दहशत फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंदननगर के कनाईलाल पल्ली जगद्धात्री पूजा समिति ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इस बार लगभग 75 फीट ऊंचा यह विशाल जगद्धात्री पंडाल बनाया था। जिसमें देवी जगद्धात्री की विशाल फाइबर की मूर्ति स्थापित की गई थी। समिति ने न सिर्फ चंदननगर में अब तक का सबसे ऊंचा बल्कि दुनिया का यह सबसे ऊंचा जगद्धात्री पंडाल होने का दावा किया था।

पंडालों की सुरक्षा पर उठे सवाल हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर पूजा पंडालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अत्यधिक ऊंचाई और वजन के असंतुलन के कारण यह पंडाल अस्थिर हो गया था, जिससे तेज हवाओं के चलते इसका पूरा ढांचा गिर गया।

चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त आइपीएस अमित पी ज्वालगी ने घटना में पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायल का इलाज जारी है। उन्होंने दावा किया कि पंडाल गिरने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस व फायर टीम के साथ मिलकर स्थानीय निवासियों ने कई घायलों को बचाया। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।