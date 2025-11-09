1 लाख महीना कमाने वाली महिला ने छिपाई ये बात, मद्रास हाईकोर्ट ने बदला अपना फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तलाक के बाद पति से मोटी रकम वसूलने के लिए एक महिला ने अदालत को गलत जानकारी दी। महिला खुद एक वर्किंग वूमन है और उसे 1 लाख रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती है। हालांकि, पति से मेंटेनेंस लेने के लिए महिला ने कोर्ट को अपनी गलत सैलरी स्लिप दे दी, जिसके मद्देनजर अदालत ने पति को हर महीने अपनी पूर्व पत्नी को 15000 रुपये मेंटेनेंस अदा करने का आदेश दिया।

यह मामला मद्रास हाईकोर्ट का है। मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस राशि को 15000 से घटाकर 10000 रुपये कर दिया है। बचाव पक्ष (पति) के वकील ने एपी लोगनाथन अदालत में बताया कि महिला ने अपनी नौकरी और सैलरी के बारे में झूठी जानकारी दी है।

अदालत से सामने आया सच लोगनाथन ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए अदालत के सामने कुछ दस्तावेज भी पेश किए, जिससे साफ हो गया कि महिला की प्रति माह आय 1 लाख रुपये के लगभग है। हालांकि, महिला ने दिसंबर 2022 में अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हुए 87,876 रुपये की आय दर्शायी थी।

लोगनाथन के साक्ष्यों से साफ हो गया कि महिला ने अदालत में गलत हलफनामा दायर किया था। कोर्ट का कहना है कि बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ पिता पर नहीं, बल्कि माता-पिता दोनों पर होती है। ऐसे में खुद के लाभ के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।