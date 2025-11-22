ट्रेन के एसी कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली में महिला को नूडल्स पकाना पड़ा भारी, रेलवे उठाने जा रहा ये कदम
एक महिला यात्री द्वारा ट्रेन के एसी कोच में इलेक्ट्रिक केतली से नूडल्स बनाने का वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। महिला की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने इसे असुरक्षित और गैरकानूनी बताया है, जिससे आग लगने और अन्य यात्रियों को खतरा हो सकता है। यात्रियों से ऐसे कृत्यों से बचने की अपील की गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला यात्री का एक एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली से इंस्टेंट नूडल्स पकाने का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सेंट्रल रेलवे ने एक महिला यात्री का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है।
सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि महिला यात्री की पहचान हो गई है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 147(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चैनल और लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
वीडियो में एक इलेक्ट्रिक केतली को मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में प्लग किया हुआ दिखाया गया है। मराठी में बोल रही महिला कहती है कि उसने इसी तरीके से 10-15 लोगों के लिए चाय बनाई। बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुए वीडियो से पैसेंजर की सुरक्षा और आग लगने के खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं उठने के बाद, सेंट्रल रेलवे ने कहा कि क्लिप पोस्ट करने वाले चैनल और इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
रेलवे ने क्या कहा?
सेंट्रल रेलवे ने एक्स पर कहा, "ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना पूरी तरह मना है। यह असुरक्षित, गैर-कानूनी और सजा का हकदार जुर्म है। इससे आग लग सकती है और दूसरे यात्रियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। इससे बिजली की सप्लाई में भी रुकावट आ सकती है और ट्रेन में एसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट खराब हो सकते हैं।"
सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से ऐसे खतरनाक व्यवहार से बचने की अपील की है और उनसे कहा है कि वे ऐसी गतिविधियों की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें ताकि ऑनबोर्ड सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
