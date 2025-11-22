ट्रेन के एसी कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली में महिला को नूडल्स पकाना पड़ा भारी, रेलवे उठाने जा रहा ये कदम 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला यात्री का एक एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली से इंस्टेंट नूडल्स पकाने का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सेंट्रल रेलवे ने एक महिला यात्री का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि महिला यात्री की पहचान हो गई है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 147(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। चैनल और लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई वीडियो में एक इलेक्ट्रिक केतली को मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में प्लग किया हुआ दिखाया गया है। मराठी में बोल रही महिला कहती है कि उसने इसी तरीके से 10-15 लोगों के लिए चाय बनाई। बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुए वीडियो से पैसेंजर की सुरक्षा और आग लगने के खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं उठने के बाद, सेंट्रल रेलवे ने कहा कि क्लिप पोस्ट करने वाले चैनल और इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।