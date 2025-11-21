व्हाइट हाउस को बनाया स्टेडियम! डिनर के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ट्रंप का AI वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ डिनर करने के कुछ दिनों बाद एक AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ट्रंप क्रिस्टियानो के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं।

एआई जनरेटेड वीडियो में ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कीप-अप, हेडर और ड्रिबल करते नजर आ रहे हैं। वीडयो पोस्ट करने के दौरान कैप्शन में ट्रंप ने लिखा – “रोनाल्डो एक महान व्यक्ति हैं। व्हाइट हाउस में उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वाकई स्मार्ट और शानदार। " AI से तैयार किया गया वीडियो ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के अंदर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी के साथ फुटबॉल खेलते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार वीडियो पोस्ट किया। दोनों को ओवल ऑफिस में किक मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि ट्रंप गेंद को रोकने के लिए अपनी एड़ियों पर घूमते हैं और फिर उसे दर्शक की ओर मारते हैं।

भर भर के आ रहें लाइक कमेंट खबर लिखे जाने तक 44 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और दो मिलियन से अधिक लाइक आ चुके हैं। इस पर सोशल मीडिया यूजर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं कुछ यूजर मजाक भी उड़ा रहे हैं।

यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं...? एक यूजर ने लिखा, "जिस तरह से मैं ट्रम्प को गेंद को सिर से मारने के लिए झुकते हुए देखता हूं, वह इसे और अधिक हास्यास्पद बनाता है," जबकि दूसरे ने कहा, "नफरत करने वाले कहेंगे कि यह एआई है।" वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "भाई, मुझे सचमुच लगा कि यह कोई मीम पेज है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हाहा।"