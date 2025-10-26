भीलवाड़ा में महिला पर धारदार हथियार से हमला, हालत नाजुक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवक ने घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला आशा कंवर (40) को परिजनों ने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

महिला की नाबालिग बेटी ने बताया कि आरोपी नवीन (29), अजमेर निवासी, उनकी मां के साथ टाइल लगाने का काम करता था। रात करीब 3-4 बजे आरोपी अपने माता-पिता से विवाद करने लगा। सुबह 6 बजे जब महिला बीच-बचाव के लिए पहुंची, तो आरोपी ने सब्जी काटने के चाकू से उसके गले पर वार किया और कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गया।