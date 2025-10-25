Udaipur News: एनिकट में नहाते वक्त 4 बच्चों की डूबने से मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम
उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एनिकट में नहाते समय चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में तीन बच्चे एक ही परिवार के हैं। घटना लक्ष्मणपुरा गांव के पास हुई, जहाँ बच्चे एनिकट में नहाने गए थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयास में अन्य भी डूब गए। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चों की एनिकट में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। मृतकों में तीन बच्चे एक ही परिवार के हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार, भमरासिया घाटी काकरनाड़ा स्थित लक्ष्मणपुरा गांव के पास बने एनिकट पर चारों बच्चे नहाने गए थे। नहाते समय एक बच्चा अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने की कोशिश में बाकी तीनों बच्चे भी डूब गए। कुछ देर बाद जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों ने एनिकट में चारों के शव तैरते देख पुलिस को सूचना दी।
काफी मशक्कत के बाद निकाले जा सके बच्चों के शव
सूचना मिलते ही डबोक थानाधिकारी हुकुम सिंह के नेतृत्व में पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चारों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए डबोक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
पुलिस ने क्या कहा?
मृतकों की पहचान मनोहर (6), कोमल (8) और पायल (10) पुत्र-पुत्री राजू कालबेलिया तथा सुमन (16) पुत्री केशू कालबेलिया के रूप में हुई है। सभी बच्चे आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह हादसा नहाने के दौरान पैर फिसलने और गहरे पानी में चले जाने से हुआ प्रतीत होता है।
ग्रामीणों ने बताया कि एनिकट पर बच्चों के कपड़े बाहर पड़े मिले थे। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल व गांव में एकत्रित हो गए। पुलिस ने परिजनों को ढांढस बंधाया और पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द कर दिए।
